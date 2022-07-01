Мишустин дал 28 млрд на трассу Челябинску, Екатеринбургу и Тюмени

01 июля 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Дополнительный транш ускорит строительство транспортного коридора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить еще 28 млрд рублей, чтобы ускорить строительство трассы М-12. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе российского правительства. Строительство трассы ведется в рамках федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай». Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, а также Татарстаном и Чувашией. «Трасса М-12 позволит больше 2 тысяч км, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора. И особенно отрезок, который проходит через вашу область и через целый ряд других регионов, впечатляет. Серьезнейший инфраструктурный проект, который мы делаем по поручению президента», — цитирует Мишустина его пресс-служба. Изначально проект трассы М-12 предусматривал строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая свяжет Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части РФ (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года президент Владимир Путин предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Это требование глава государства подтвердил в начале июня. Частью ее станет и дорога Челябинск — Екатеринбург, которую в 2022 году сделают четырехполосной на всем протяжении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить еще 28 млрд рублей, чтобы ускорить строительство трассы М-12. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе российского правительства. Строительство трассы ведется в рамках федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай». Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, а также Татарстаном и Чувашией. «Трасса М-12 позволит больше 2 тысяч км, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора. И особенно отрезок, который проходит через вашу область и через целый ряд других регионов, впечатляет. Серьезнейший инфраструктурный проект, который мы делаем по поручению президента», — цитирует Мишустина его пресс-служба. Изначально проект трассы М-12 предусматривал строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая свяжет Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части РФ (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года президент Владимир Путин предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Это требование глава государства подтвердил в начале июня. Частью ее станет и дорога Челябинск — Екатеринбург, которую в 2022 году сделают четырехполосной на всем протяжении.