Путин: трасса М-12 дойдет до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

02 июня 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел в Москве совещание по дорожному строительству (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 2 июня подтвердил, что трасса М-12 Москва — Казань дотянется до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. На совещании по дорожному строительству глава государства потребовал доложить, как идут работы в этом направлении «Крупнейшим проектом является создание трассы М-12, с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай. На востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — цитирует слова Путина ТАСС. Проект трассы М-12 предполагает строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая свяжет Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части страны (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года глава государства предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Частью ее станет и дорога Челябинск — Екатеринбург, которую в 2022 году сделают четырехполосной на всем протяжении. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Президент РФ Владимир Путин 2 июня подтвердил, что трасса М-12 Москва — Казань дотянется до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. На совещании по дорожному строительству глава государства потребовал доложить, как идут работы в этом направлении «Крупнейшим проектом является создание трассы М-12, с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай. На востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — цитирует слова Путина ТАСС. Проект трассы М-12 предполагает строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая свяжет Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части страны (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года глава государства предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Частью ее станет и дорога Челябинск — Екатеринбург, которую в 2022 году сделают четырехполосной на всем протяжении.