Трасса Челябинск—Екатеринбург станет четырехполосной досрочно

29 апреля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Последние экономические и политические события не повлияют на ход работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оставшийся двухполосным участок трассы между Екатеринбургом и Челябинской будет доведен до четырех полос досрочно. Эту информацию подтвердили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Изначально предполагалось, что работы будут окончены к концу ноября. Однако подрядчик рассчитывает завершить их в августе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как пояснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», речь идет об участке км 79 — км 121. При высокой интенсивности движения — до 15 тысяч машин в сутки — двухполосный участок не справлялся с потоком транспорта. В результате изначально 40-километровую «двухполоску» решили расширить до четырех полос. Работы начали два года назад, на каждом этапе они шли с опережением графика. Так, в 2020 году сдали в эксплуатацию 12 км вместо запланированных 8 км, в 2021 году — 19 км вместо запланированных 12,5 км. К осени 2022 года капремонт будет полностью завершен на оставшихся 9 километрах. Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части страны (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года глава государства предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Соответственно, частью ее станет и дорога Челябинск — Екатеринбург. Полностью завершить проект планируется в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Оставшийся двухполосным участок трассы между Екатеринбургом и Челябинской будет доведен до четырех полос досрочно. Эту информацию подтвердили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Изначально предполагалось, что работы будут окончены к концу ноября. Однако подрядчик рассчитывает завершить их в августе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как пояснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», речь идет об участке км 79 — км 121. При высокой интенсивности движения — до 15 тысяч машин в сутки — двухполосный участок не справлялся с потоком транспорта. В результате изначально 40-километровую «двухполоску» решили расширить до четырех полос. Работы начали два года назад, на каждом этапе они шли с опережением графика. Так, в 2020 году сдали в эксплуатацию 12 км вместо запланированных 8 км, в 2021 году — 19 км вместо запланированных 12,5 км. К осени 2022 года капремонт будет полностью завершен на оставшихся 9 километрах. Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части страны (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года глава государства предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Соответственно, частью ее станет и дорога Челябинск — Екатеринбург. Полностью завершить проект планируется в 2024 году.