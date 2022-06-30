30 июня 2022

При реставрации здания в пермском музее «Хохловка» погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция музея Хохловка. Пермь, хохловка, музей деревянного зодчества, туризм пермский край, рестоврационные работы, музей хохловка
У погибшего остались жена и пятеро детей Фото:

Во время выполнения реставрационных работ в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» погиб рабочий. О произошедшем URA.RU сообщил источник близкий к ситуации.

ЧП произошло 30 июня. Сотрудник компании, которая осуществляет работы по реставрации старинных зданий, погиб при падении с высоты. «Мужчина упал на лежавшие внизу бревна и умер на месте», — рассказал собеседник. Известно, что у погибшего остались жена и пятеро детей.

В музее от комментариев воздержались, посоветовав обратиться в следственные органы. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по Пермскому краю, на момент публикации ответ не был получен. В 2022 году на территории музея проводится реставрация Никольского соляного амбара, работы начались в марте, дата их окончания неизвестна.

Ранее URA.RU сообщало о погибшем 22-летнем рабочем из Пермского края. Молодой человек выполнял работы по ремонту кровли многоквартирного дома.

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Во время выполнения реставрационных работ в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» погиб рабочий. О произошедшем URA.RU сообщил источник близкий к ситуации. ЧП произошло 30 июня. Сотрудник компании, которая осуществляет работы по реставрации старинных зданий, погиб при падении с высоты. «Мужчина упал на лежавшие внизу бревна и умер на месте», — рассказал собеседник. Известно, что у погибшего остались жена и пятеро детей. В музее от комментариев воздержались, посоветовав обратиться в следственные органы. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по Пермскому краю, на момент публикации ответ не был получен. В 2022 году на территории музея проводится реставрация Никольского соляного амбара, работы начались в марте, дата их окончания неизвестна. Ранее URA.RU сообщало о погибшем 22-летнем рабочем из Пермского края. Молодой человек выполнял работы по ремонту кровли многоквартирного дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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