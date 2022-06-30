При реставрации здания в пермском музее «Хохловка» погиб рабочий

01 июля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

У погибшего остались жена и пятеро детей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во время выполнения реставрационных работ в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» погиб рабочий. О произошедшем URA.RU сообщил источник близкий к ситуации. ЧП произошло 30 июня. Сотрудник компании, которая осуществляет работы по реставрации старинных зданий, погиб при падении с высоты. «Мужчина упал на лежавшие внизу бревна и умер на месте», — рассказал собеседник. Известно, что у погибшего остались жена и пятеро детей. В музее от комментариев воздержались, посоветовав обратиться в следственные органы. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по Пермскому краю, на момент публикации ответ не был получен. В 2022 году на территории музея проводится реставрация Никольского соляного амбара, работы начались в марте, дата их окончания неизвестна. Ранее URA.RU сообщало о погибшем 22-летнем рабочем из Пермского края. Молодой человек выполнял работы по ремонту кровли многоквартирного дома. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Во время выполнения реставрационных работ в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» погиб рабочий. О произошедшем URA.RU сообщил источник близкий к ситуации. ЧП произошло 30 июня. Сотрудник компании, которая осуществляет работы по реставрации старинных зданий, погиб при падении с высоты. «Мужчина упал на лежавшие внизу бревна и умер на месте», — рассказал собеседник. Известно, что у погибшего остались жена и пятеро детей. В музее от комментариев воздержались, посоветовав обратиться в следственные органы. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по Пермскому краю, на момент публикации ответ не был получен. В 2022 году на территории музея проводится реставрация Никольского соляного амбара, работы начались в марте, дата их окончания неизвестна. Ранее URA.RU сообщало о погибшем 22-летнем рабочем из Пермского края. Молодой человек выполнял работы по ремонту кровли многоквартирного дома.