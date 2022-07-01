В Кремле ответили на отказ главы Финляндии от хоккея с Путиным. «Недостатка в партнерах нет»

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
У Путина нет недостатка в партнерах по спорту, заявил Песков Фото:

У президента России Владимира Путина нет недостатка в партнерах для игры в хоккей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ президента Финляндии Саули Ниинисте выходить на лед вместе с главой РФ.

«Такой командный спорт, как хоккей, способствует сближению и формированию взаимного доверия. В свое время это была хорошая позитивная практика в самом начале президентского пути финского главы. Путин в хоккей играет, делает это регулярно. Недостатка в партнерах у него нет», — сообщил Песков в ходе конференц-колла.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не будет больше играть в хоккей с главой РФ Владимиром Путиным. Так он прокомментировал совместную фотографию на льду десятилетней давности, пишет Life.

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У президента России Владимира Путина нет недостатка в партнерах для игры в хоккей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ президента Финляндии Саули Ниинисте выходить на лед вместе с главой РФ. «Такой командный спорт, как хоккей, способствует сближению и формированию взаимного доверия. В свое время это была хорошая позитивная практика в самом начале президентского пути финского главы. Путин в хоккей играет, делает это регулярно. Недостатка в партнерах у него нет», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не будет больше играть в хоккей с главой РФ Владимиром Путиным. Так он прокомментировал совместную фотографию на льду десятилетней давности, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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