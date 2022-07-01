В Кремле ответили на отказ главы Финляндии от хоккея с Путиным. «Недостатка в партнерах нет»

01 июля 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

У Путина нет недостатка в партнерах по спорту, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU У президента России Владимира Путина нет недостатка в партнерах для игры в хоккей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ президента Финляндии Саули Ниинисте выходить на лед вместе с главой РФ. «Такой командный спорт, как хоккей, способствует сближению и формированию взаимного доверия. В свое время это была хорошая позитивная практика в самом начале президентского пути финского главы. Путин в хоккей играет, делает это регулярно. Недостатка в партнерах у него нет», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не будет больше играть в хоккей с главой РФ Владимиром Путиным. Так он прокомментировал совместную фотографию на льду десятилетней давности, пишет Life . Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

У президента России Владимира Путина нет недостатка в партнерах для игры в хоккей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ президента Финляндии Саули Ниинисте выходить на лед вместе с главой РФ. «Такой командный спорт, как хоккей, способствует сближению и формированию взаимного доверия. В свое время это была хорошая позитивная практика в самом начале президентского пути финского главы. Путин в хоккей играет, делает это регулярно. Недостатка в партнерах у него нет», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не будет больше играть в хоккей с главой РФ Владимиром Путиным. Так он прокомментировал совместную фотографию на льду десятилетней давности, пишет Life.