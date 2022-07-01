СК РФ: 95% военных подверглись пыткам в плену ВСУ

01 июля 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ пытали попавших в плен солдат ДНР, сообщили в СК РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Не менее 95% военных Донецкой народной республики, попавших в плен, подверглись пыткам со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. «По сообщению главы республики Д. В. Пушилина и Уполномоченного по правам человека в ДНР Д. В. Морозовой, после обмена, совершенного 29 июня 2022 года, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ (вооруженные формирования Украины), в том числе путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения. Многим предстоит лечение осложнений после огнестрельных ранений и переломов», — сообщили в СК РФ. Ранее ДНР и Украина провели обмен пленными в формате 144 на 144, сообщает телеканала 360. В Минобороны РФ заявили, что обмен был произведен по приказу президента России Владимира Путина, пишет RT. Денис Пушилин сообщил, что Украина несколько раз срывала обмен пленными, пишет агентство Nation News. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, оккупация Украины не является целью России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Не менее 95% военных Донецкой народной республики, попавших в плен, подверглись пыткам со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. «По сообщению главы республики Д. В. Пушилина и Уполномоченного по правам человека в ДНР Д. В. Морозовой, после обмена, совершенного 29 июня 2022 года, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ (вооруженные формирования Украины), в том числе путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения. Многим предстоит лечение осложнений после огнестрельных ранений и переломов», — сообщили в СК РФ. Ранее ДНР и Украина провели обмен пленными в формате 144 на 144, сообщает телеканала 360. В Минобороны РФ заявили, что обмен был произведен по приказу президента России Владимира Путина, пишет RT. Денис Пушилин сообщил, что Украина несколько раз срывала обмен пленными, пишет агентство Nation News. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, оккупация Украины не является целью России.