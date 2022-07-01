Лавров: Путин оставил на столе переговоров предложение для Запада

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Президент Путин предложил созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН Фото:

Предложение президента России Владимира Путина провести саммит постоянных членов Совбеза ООН все еще в силе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления в Белорусском государственном университете.

«Не надо ничего выдумывать, нужно просто сделать так, чтобы Устав ООН не оставался на бумаге, а воплощался в практические действия. Поэтому еще до пандемии, которая, к сожалению, вмешалась в эти планы, президент Путин предложил созвать саммит постоянных членов СБ ООН, чтобы без каких-то взаимных капризов, просто по-честному обсудить, как вести дела в мире так, чтобы мир был равноправным, справедливым, и чтобы Устав ООН воплощался в жизнь», — передает слова Лаврова РИА «Новости». Также он добавил, что надеется, что, когда страны Запада «придут в себя», мир сможет вернуться к предложению Путина.

Ранее Зеленский потребовал исключить Россию из Совета безопасности ООН, сообщает «Национальная служба новостей». В США сообщали, что у них нет возможности это сделать.

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Предложение президента России Владимира Путина провести саммит постоянных членов Совбеза ООН все еще в силе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления в Белорусском государственном университете. «Не надо ничего выдумывать, нужно просто сделать так, чтобы Устав ООН не оставался на бумаге, а воплощался в практические действия. Поэтому еще до пандемии, которая, к сожалению, вмешалась в эти планы, президент Путин предложил созвать саммит постоянных членов СБ ООН, чтобы без каких-то взаимных капризов, просто по-честному обсудить, как вести дела в мире так, чтобы мир был равноправным, справедливым, и чтобы Устав ООН воплощался в жизнь», — передает слова Лаврова РИА «Новости». Также он добавил, что надеется, что, когда страны Запада «придут в себя», мир сможет вернуться к предложению Путина. Ранее Зеленский потребовал исключить Россию из Совета безопасности ООН, сообщает «Национальная служба новостей». В США сообщали, что у них нет возможности это сделать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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