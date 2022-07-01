Лавров: Путин оставил на столе переговоров предложение для Запада

01 июля 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Президент Путин предложил созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложение президента России Владимира Путина провести саммит постоянных членов Совбеза ООН все еще в силе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления в Белорусском государственном университете. «Не надо ничего выдумывать, нужно просто сделать так, чтобы Устав ООН не оставался на бумаге, а воплощался в практические действия. Поэтому еще до пандемии, которая, к сожалению, вмешалась в эти планы, президент Путин предложил созвать саммит постоянных членов СБ ООН, чтобы без каких-то взаимных капризов, просто по-честному обсудить, как вести дела в мире так, чтобы мир был равноправным, справедливым, и чтобы Устав ООН воплощался в жизнь», — передает слова Лаврова РИА «Новости». Также он добавил, что надеется, что, когда страны Запада «придут в себя», мир сможет вернуться к предложению Путина. Ранее Зеленский потребовал исключить Россию из Совета безопасности ООН, сообщает «Национальная служба новостей». В США сообщали, что у них нет возможности это сделать. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Предложение президента России Владимира Путина провести саммит постоянных членов Совбеза ООН все еще в силе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления в Белорусском государственном университете. «Не надо ничего выдумывать, нужно просто сделать так, чтобы Устав ООН не оставался на бумаге, а воплощался в практические действия. Поэтому еще до пандемии, которая, к сожалению, вмешалась в эти планы, президент Путин предложил созвать саммит постоянных членов СБ ООН, чтобы без каких-то взаимных капризов, просто по-честному обсудить, как вести дела в мире так, чтобы мир был равноправным, справедливым, и чтобы Устав ООН воплощался в жизнь», — передает слова Лаврова РИА «Новости». Также он добавил, что надеется, что, когда страны Запада «придут в себя», мир сможет вернуться к предложению Путина. Ранее Зеленский потребовал исключить Россию из Совета безопасности ООН, сообщает «Национальная служба новостей». В США сообщали, что у них нет возможности это сделать.