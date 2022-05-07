США признали бессилие против России в Совбезе ООН

07 мая 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Россию не могут исключить из состава совета ООН, отметила Линда Томас-Гринфилд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У администрации США нет возможности лишить Россию членства в Совбезе ООН, но Америка будет и дальше пытаться изолировать Россию. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Я также осведомлена об их [Киева] запросе пересмотреть российский статус постоянного члена СБ ООН, но Россия является постоянным членом [СБ ООН], я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать», — сказала Томас-Гринфилд в интервью американскому телеканалу PBC. Она отметила, что с пониманием относится к точке зрения президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял от медленных действиях Совета безопасности ООН. Ранее Зеленский потребовал, чтобы Совбез ООН исключил Россию из состава или самораспустился. Исключение РФ невозможно даже теоретически, высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, США сорвали участие в заседании комитета ООН по информации, передает телеканал 360. Россия уже вышла из Совета Европы и покинула Конвенцию по защите прав человека. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим США и другие страны ввели санкции против РФ. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

У администрации США нет возможности лишить Россию членства в Совбезе ООН, но Америка будет и дальше пытаться изолировать Россию. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Я также осведомлена об их [Киева] запросе пересмотреть российский статус постоянного члена СБ ООН, но Россия является постоянным членом [СБ ООН], я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать», — сказала Томас-Гринфилд в интервью американскому телеканалу PBC. Она отметила, что с пониманием относится к точке зрения президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял от медленных действиях Совета безопасности ООН. Ранее Зеленский потребовал, чтобы Совбез ООН исключил Россию из состава или самораспустился. Исключение РФ невозможно даже теоретически, высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, США сорвали участие в заседании комитета ООН по информации, передает телеканал 360. Россия уже вышла из Совета Европы и покинула Конвенцию по защите прав человека. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим США и другие страны ввели санкции против РФ.