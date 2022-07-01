Путин указал странам на системные ошибки

01 июля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Нелегитимные санкции против России усугубили мировую экономическую обстановку, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент России Владимир Путин указал на системные ошибки ряда стран, которые привели к нарушению принципов свободной торговли. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Владимир Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости. Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке. При этом глава государства подчеркнул, что Россия была и остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей», — сообщили на сайте Кремля. Ранее российский лидер заявлял, что безответственная макроэкономическая политика стран «большой семерки» привела к усилению мировой инфляции. Путин подчеркнул, что найти выход из кризисной ситуации в мировой экономике можно только сообща, пишет RT. По мнению главы государства, страны Запада попались в собственную ловушку, сообщает агентство Nation News. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент России Владимир Путин указал на системные ошибки ряда стран, которые привели к нарушению принципов свободной торговли. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Владимир Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости. Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке. При этом глава государства подчеркнул, что Россия была и остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей», — сообщили на сайте Кремля. Ранее российский лидер заявлял, что безответственная макроэкономическая политика стран «большой семерки» привела к усилению мировой инфляции. Путин подчеркнул, что найти выход из кризисной ситуации в мировой экономике можно только сообща, пишет RT. По мнению главы государства, страны Запада попались в собственную ловушку, сообщает агентство Nation News.