Путин назвал виновных в росте цен в мире

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Мировая инфляция усиливалась много лет, подчеркнул Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Безответственная макроэкономическая политика стран «большой семерки» привела к усилению мировой инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран БРИКС. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

«Резкое усиление инфляции не вчера произошло, это стало результатом многолетней безответственной макроэкономической политики стран G7. Бесконтрольные эмиссии и накапливание необеспеченных долгов, эти процессы ускорились с началом пандемии, когда в глобальном масштабе сократились и предложения и спрос на товары и услуги», — сказал Путин.

Ранее глава государства также заявлял, что многолетние экономические ошибки западных стран привели к угрозе мирового голода. Президент подчеркнул, что к негативным последствиям также привела недальновидная энергетическая политика Европы, пишет RT.

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Безответственная макроэкономическая политика стран «большой семерки» привела к усилению мировой инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран БРИКС. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «Резкое усиление инфляции не вчера произошло, это стало результатом многолетней безответственной макроэкономической политики стран G7. Бесконтрольные эмиссии и накапливание необеспеченных долгов, эти процессы ускорились с началом пандемии, когда в глобальном масштабе сократились и предложения и спрос на товары и услуги», — сказал Путин. Ранее глава государства также заявлял, что многолетние экономические ошибки западных стран привели к угрозе мирового голода. Президент подчеркнул, что к негативным последствиям также привела недальновидная энергетическая политика Европы, пишет RT. .
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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