Путин назвал виновных в росте цен в мире

Безответственная макроэкономическая политика стран «большой семерки» привела к усилению мировой инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран БРИКС. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
«Резкое усиление инфляции не вчера произошло, это стало результатом многолетней безответственной макроэкономической политики стран G7. Бесконтрольные эмиссии и накапливание необеспеченных долгов, эти процессы ускорились с началом пандемии, когда в глобальном масштабе сократились и предложения и спрос на товары и услуги», — сказал Путин.
Ранее глава государства также заявлял, что многолетние экономические ошибки западных стран привели к угрозе мирового голода. Президент подчеркнул, что к негативным последствиям также привела недальновидная энергетическая политика Европы, пишет RT.
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