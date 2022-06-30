Счетная палата назвала Курганскую область аутсайдером

В отчете Счетной палаты Курганскую область включили в число пяти регионов-аутсайдеров, заявив, что региону не хватает собственных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганскую область включили в число пяти регионов-аутсайдеров, которым недостаточно собственных средств на экономическое развитие. Такие данные содержатся в экспертно-аналитическом отчете, утвержденном Коллегией Счетной палаты РФ и опубликованном на сайте Счетной палаты.

«Анализ финансового состояния регионов в увязке с их социально-экономическим развитием методом ранжирования выявил пять субъектов-аутсайдеров: республики Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Калмыкия и Северная Осетия — Алания, Курганская область. Данный результат обусловлен разными причинами. Для Республики Калмыкия и Курганской области это недостаточность собственных средств на экономическое развитие, для северокавказских республик — неэффективное использование имеющихся ресурсов», — указано в отчете.

Также в документе отмечается, что Курганская область «в течение трех лет характеризовалась ненадлежащим качеством управления региональными финансами». Отчет составлен на основе оценки изменений в 2017—2020 годах показателей финансового состояния регионов, в бюджете которых доля дотаций из федерального бюджета составляет от 20% до 40%.

В департаменте финансов Курганской области заявили URA.RU, что в отчет вошли данные за 2017—2020 годы, но с 2019 года ситуация с бюджетом кардинально изменилась. «На протяжении трех последних лет регистрируется устойчивый рост собственных доходов. В 2018 году собственные доходы бюджета Курганской области составляли 24,5 млрд рублей, по итогам 2021 года — 32,8 млрд рублей», — пояснили в ведомстве.

По данным департамента, соотношение госдолга к собственным доходам снизилось с 93% в 2017 году до 61% в 2021 году. При этом все «дорогие» коммерческие заимствования удалось заместить «дешевыми» бюджетными кредитами из федерального бюджета. «По итогам 2020 года Курганская область отнесена к группе субъектов РФ с надлежащим качеством управления региональными финансами. Итоги 2021 года Минфином России еще не подведены», — добавили в департаменте финансов.

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