ЮНЕСКО признала борщ украинским

01 июля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Рецепт борща признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО Фото: Марина Молдавская © URA.RU ЮНЕСКО признала борщ украинским блюдом и взяла его под защиту, как нематериальное культурное наследие. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своих соцсетях. «Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межгосударственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины элемент „Культура приготовления украинского борща“ внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который нуждается в немедленной защите», — рассказал Ткаченко. Он отметил, что Украина готова делиться борщом и его рецептом с другими «цивилизованными» странами. «И с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то яркое, вкусное и украинское», — заключил министр. В 2021 году Google включил борщ в список десяти вошедших в историю российских блюд, сообщает «Национальная служба новостей». Там указали, что украинский борщ является лишь одной из разновидностей этого супа.

ЮНЕСКО признала борщ украинским блюдом и взяла его под защиту, как нематериальное культурное наследие. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своих соцсетях. «Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межгосударственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины элемент „Культура приготовления украинского борща“ внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который нуждается в немедленной защите», — рассказал Ткаченко. Он отметил, что Украина готова делиться борщом и его рецептом с другими «цивилизованными» странами. «И с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то яркое, вкусное и украинское», — заключил министр. В 2021 году Google включил борщ в список десяти вошедших в историю российских блюд, сообщает «Национальная служба новостей». Там указали, что украинский борщ является лишь одной из разновидностей этого супа.