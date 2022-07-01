Вдова Крапивина приехала в Тюмень в сквер имени ее мужа. Фото

01 июля 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Знаменитый писатель родился в Тюмени в 1938 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Вдова писателя Владислава Крапивина Ирина приехала в Тюмень, где посетила сквер имени ее мужа. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский мэр Руслан Кухарук. Сквер был открыт в областной столице 11 мая. «С Ириной Васильевной Крапивиной, вдовой писателя, и Рафаэлем Соломоновичем Гольдбергом мы прогулялись по скверу имени Владислава Крапивина. Ирина Васильевна отметила удачное расположение сквера, в 50-е годы неподалеку от него находился дом, в котором жил юный Владислав», — написал Кухарук. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти уральского города обещали назвать в честь Крапивина улицу. Фото: мэрия Тюмени Фото: мэрия Тюмени Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Вдова писателя Владислава Крапивина Ирина приехала в Тюмень, где посетила сквер имени ее мужа. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский мэр Руслан Кухарук. Сквер был открыт в областной столице 11 мая. «С Ириной Васильевной Крапивиной, вдовой писателя, и Рафаэлем Соломоновичем Гольдбергом мы прогулялись по скверу имени Владислава Крапивина. Ирина Васильевна отметила удачное расположение сквера, в 50-е годы неподалеку от него находился дом, в котором жил юный Владислав», — написал Кухарук. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти уральского города обещали назвать в честь Крапивина улицу.