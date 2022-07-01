Вдова Крапивина приехала в Тюмень в сквер имени ее мужа. Фото

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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав, портрет
Знаменитый писатель родился в Тюмени в 1938 году Фото:

Вдова писателя Владислава Крапивина Ирина приехала в Тюмень, где посетила сквер имени ее мужа. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский мэр Руслан Кухарук. Сквер был открыт в областной столице 11 мая.

«С Ириной Васильевной Крапивиной, вдовой писателя, и Рафаэлем Соломоновичем Гольдбергом мы прогулялись по скверу имени Владислава Крапивина. Ирина Васильевна отметила удачное расположение сквера, в 50-е годы неподалеку от него находился дом, в котором жил юный Владислав», — написал Кухарук.

Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти уральского города обещали назвать в честь Крапивина улицу.

Фото:
Фото:

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Вдова писателя Владислава Крапивина Ирина приехала в Тюмень, где посетила сквер имени ее мужа. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский мэр Руслан Кухарук. Сквер был открыт в областной столице 11 мая. «С Ириной Васильевной Крапивиной, вдовой писателя, и Рафаэлем Соломоновичем Гольдбергом мы прогулялись по скверу имени Владислава Крапивина. Ирина Васильевна отметила удачное расположение сквера, в 50-е годы неподалеку от него находился дом, в котором жил юный Владислав», — написал Кухарук. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти уральского города обещали назвать в честь Крапивина улицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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