Вдова писателя Владислава Крапивина Ирина приехала в Тюмень, где посетила сквер имени ее мужа. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский мэр Руслан Кухарук. Сквер был открыт в областной столице 11 мая.
«С Ириной Васильевной Крапивиной, вдовой писателя, и Рафаэлем Соломоновичем Гольдбергом мы прогулялись по скверу имени Владислава Крапивина. Ирина Васильевна отметила удачное расположение сквера, в 50-е годы неподалеку от него находился дом, в котором жил юный Владислав», — написал Кухарук.
Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти уральского города обещали назвать в честь Крапивина улицу.
Фото: мэрия Тюмени
Фото: мэрия Тюмени
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Вдова писателя Владислава Крапивина Ирина приехала в Тюмень, где посетила сквер имени ее мужа. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский мэр Руслан Кухарук. Сквер был открыт в областной столице 11 мая. «С Ириной Васильевной Крапивиной, вдовой писателя, и Рафаэлем Соломоновичем Гольдбергом мы прогулялись по скверу имени Владислава Крапивина. Ирина Васильевна отметила удачное расположение сквера, в 50-е годы неподалеку от него находился дом, в котором жил юный Владислав», — написал Кухарук. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти уральского города обещали назвать в честь Крапивина улицу.