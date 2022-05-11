В Тюмени открыли сквер имени Владислава Крапивина. Фото

11 мая 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Знаменитый писатель родился в Тюмени в 1938 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Сквер имени почетного гражданина Тюмени, писателя Владислава Крапивина открылся 11 мая в областном центре. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов. Крапивин также является почетным гражданином Свердловской области, где прожил много лет. «Сквер имени Владислава Крапивина открыли сегодня в Тюмени. Сквер находится в нескольких минутах ходьбы от дома, где родился и рос Крапивин, по соседству со зданием, где была начальная школа (улица Ленина, 15), в которой учился будущий писатель и почетный гражданин Тюмени. К работе над сквером подключили культурологов и искусствоведов», — написал Артюхов. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти уральского города обещали назвать в честь Крапивина улицу. Сквер Крапивина открылся в Тюмени на улице Ленина Фото: пресс-служба тюменского реготделения партии «Единая Россия» Помимо Артюхова, в церемонии открытия приняли участие мэр Тюмени Руслан Кухарук, легенда тюменской журналистики Рафаэль Голдберг и другие Фото: пресс-служба тюменского реготделения партии «Единая Россия» Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Сквер имени почетного гражданина Тюмени, писателя Владислава Крапивина открылся 11 мая в областном центре. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов. Крапивин также является почетным гражданином Свердловской области, где прожил много лет. «Сквер имени Владислава Крапивина открыли сегодня в Тюмени. Сквер находится в нескольких минутах ходьбы от дома, где родился и рос Крапивин, по соседству со зданием, где была начальная школа (улица Ленина, 15), в которой учился будущий писатель и почетный гражданин Тюмени. К работе над сквером подключили культурологов и искусствоведов», — написал Артюхов. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти уральского города обещали назвать в честь Крапивина улицу.