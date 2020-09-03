Свердловский губернатор решит, как сохранить память о Крапивине

Губернатору Евгению Куйвашеву готовят список объектов, которые можно назвать в память о писателе Владиславе Крапивине. Упор сделан на наименование улиц, утверждают источники URA.RU в окружении главы региона.
«В Екатеринбурге есть ряд перспективных районов, в первую очередь Солнечный и Светлый. Улицы там уже имеют названия, однако еще не поздно присвоить одной из них имя писателя», — утверждает собеседник агентства.
При этом рассматривается и вариант выбора улицы в Академическом, но этот вариант не является приоритетным, так как ранее попытка переименовать улицу, названную в честь генетика Николая Тимофеева-Ресовского в улицу имени другого ученого — академика Василия Парина — привела к конфликтам.
Официального подтверждения, что идет выбор улицы, которую назовут в честь Крапивина, нет. «Как только официальное решение будет принято, мы о нем сообщим», — сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики региона.
Детский писатель, создатель отряда «Каравелла» Владислав Крапивин скончался 1 сентября из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 82 года. Президент РФ Владимир Путин отправил родным и близким писателя телеграмму с соболезнованиями. Прощание с Крапивиным состоится 3 сентября в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови.
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