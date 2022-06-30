Мясо неизвестного происхождения отправили в восемь регионов страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое предпринимателей из Тюменской области отправили на продажу в регионы России более 140 тонн мяса и субпродуктов, использовав в 16 раз меньше сырья (менее 9 тонн). Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

«В ходе контроля качества выявлены две фантомные площадки, занимавшиеся оборотом мясной продукции неизвестного происхождения. ИП Никогосян (Тюмень) в июне выпустил в оборот 123,3 тонны мяса коров и говяжьих субпродуктов. Хотя на предприятие поступило 8,6 тонн сырья, согласно данным информационной системы „Меркурий“», — рассказали URA.RU в ведомстве.

По тому же принципу работал и ИП Терентьев. Он реализовал 21,2 тонны говядины, хотя в систему внес данные лишь о 322 кг мяса.

Продукцию сомнительного происхождения от неизвестных животных разослали на реализацию в Тверскую, Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Оренбургскую области, Красноярский край, Башкортостан и Бурятию. Информация о нарушениях направлена в местные управления Россельхознадзора и правоохранительные органы Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени завод сделал из 385 кг молока девять тонн продукции. Нарушение допустила компания «Золотые луга».