30 июня 2022

В Тюмени бизнесмены сделали 130 тонн мяса «из воздуха». Сомнительную говядину разослали по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, мясная продукция, мясная лавка, мясо, говядина
Мясо неизвестного происхождения отправили в восемь регионов страны Фото:

Двое предпринимателей из Тюменской области отправили на продажу в регионы России более 140 тонн мяса и субпродуктов, использовав в 16 раз меньше сырья (менее 9 тонн). Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

«В ходе контроля качества выявлены две фантомные площадки, занимавшиеся оборотом мясной продукции неизвестного происхождения. ИП Никогосян (Тюмень) в июне выпустил в оборот 123,3 тонны мяса коров и говяжьих субпродуктов. Хотя на предприятие поступило 8,6 тонн сырья, согласно данным информационной системы „Меркурий“», — рассказали URA.RU в ведомстве.

По тому же принципу работал и ИП Терентьев. Он реализовал 21,2 тонны говядины, хотя в систему внес данные лишь о 322 кг мяса.

Продукцию сомнительного происхождения от неизвестных животных разослали на реализацию в Тверскую, Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Оренбургскую области, Красноярский край, Башкортостан и Бурятию. Информация о нарушениях направлена в местные управления Россельхознадзора и правоохранительные органы Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени завод сделал из 385 кг молока девять тонн продукции. Нарушение допустила компания «Золотые луга».

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Двое предпринимателей из Тюменской области отправили на продажу в регионы России более 140 тонн мяса и субпродуктов, использовав в 16 раз меньше сырья (менее 9 тонн). Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области. «В ходе контроля качества выявлены две фантомные площадки, занимавшиеся оборотом мясной продукции неизвестного происхождения. ИП Никогосян (Тюмень) в июне выпустил в оборот 123,3 тонны мяса коров и говяжьих субпродуктов. Хотя на предприятие поступило 8,6 тонн сырья, согласно данным информационной системы „Меркурий“», — рассказали URA.RU в ведомстве. По тому же принципу работал и ИП Терентьев. Он реализовал 21,2 тонны говядины, хотя в систему внес данные лишь о 322 кг мяса. Продукцию сомнительного происхождения от неизвестных животных разослали на реализацию в Тверскую, Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Оренбургскую области, Красноярский край, Башкортостан и Бурятию. Информация о нарушениях направлена в местные управления Россельхознадзора и правоохранительные органы Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени завод сделал из 385 кг молока девять тонн продукции. Нарушение допустила компания «Золотые луга».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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