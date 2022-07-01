В Екатеринбурге назвали самых цитируемых в СМИ персон и компаний

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Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Призовые места распределялись по семи номинациям Фото:

В Екатеринбургской мэрии прошло награждение деловой премией «Твердый знак». В основе премии рейтинг наиболее упоминаемых за 2021 год в мировых и российских СМИ персон, компаний. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«В номинации „Свои о своих. Ньюсмейкер вне политики“ победу присудили председателю совета директоров „Русской медной компании“ Игорю Алексеевичу Алтушкину. Фонд святой Екатерины стал лучшим в номинации „Инициативы“», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Наш город — это город радушия и внимательности к ближнему, милосердия и доброты к тому, кто в этом нуждается именно сейчас. Только люди с добрым сердцем способны сопереживать и помогать. Екатеринбургская благотворительность является ни каким-то модным веянием, а реальным душевным порывом», — отметил в своей речи мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Победители по номинациям:

  • в номинации «Первые из первых» — УГМК;
  • в номинации «Уральские корни» — «Сима-ленд»;
  • в номинации «Личность года. Культура» — Николай Коляда;
  • в номинации «Личность года. Спорт» — Давид Белявский;
  • в номинации «Личность года. Наука, просвещение» — Анатолий Зацепин;
  • в номинации «Инициативы» — Фонд святой Екатерины;
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В Екатеринбургской мэрии прошло награждение деловой премией «Твердый знак». В основе премии рейтинг наиболее упоминаемых за 2021 год в мировых и российских СМИ персон, компаний. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «В номинации „Свои о своих. Ньюсмейкер вне политики“ победу присудили председателю совета директоров „Русской медной компании“ Игорю Алексеевичу Алтушкину. Фонд святой Екатерины стал лучшим в номинации „Инициативы“», — говорится в сообщении пресс-службы. «Наш город — это город радушия и внимательности к ближнему, милосердия и доброты к тому, кто в этом нуждается именно сейчас. Только люди с добрым сердцем способны сопереживать и помогать. Екатеринбургская благотворительность является ни каким-то модным веянием, а реальным душевным порывом», — отметил в своей речи мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Победители по номинациям:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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