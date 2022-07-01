В Екатеринбурге назвали самых цитируемых в СМИ персон и компаний

Призовые места распределялись по семи номинациям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбургской мэрии прошло награждение деловой премией «Твердый знак». В основе премии рейтинг наиболее упоминаемых за 2021 год в мировых и российских СМИ персон, компаний. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«В номинации „Свои о своих. Ньюсмейкер вне политики“ победу присудили председателю совета директоров „Русской медной компании“ Игорю Алексеевичу Алтушкину. Фонд святой Екатерины стал лучшим в номинации „Инициативы“», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Наш город — это город радушия и внимательности к ближнему, милосердия и доброты к тому, кто в этом нуждается именно сейчас. Только люди с добрым сердцем способны сопереживать и помогать. Екатеринбургская благотворительность является ни каким-то модным веянием, а реальным душевным порывом», — отметил в своей речи мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Победители по номинациям:

в номинации «Первые из первых» — УГМК;

в номинации «Уральские корни» — «Сима-ленд»;

в номинации «Личность года. Культура» — Николай Коляда;

в номинации «Личность года. Спорт» — Давид Белявский;

в номинации «Личность года. Наука, просвещение» — Анатолий Зацепин;

в номинации «Инициативы» — Фонд святой Екатерины;

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины