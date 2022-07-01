В период дождей реки Аши показывают свой характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аше (Челябинская область) поселок Лесохимиков смывает водой вместе с домами и огородами. Как сообщила URA.RU пострадавшая от потопа жительница Татьяна, проблемы у односельчан начались после строительства моста через реку Маньелга.

«Больше десятка домов в нашем поселке находятся под постоянной угрозой потопа. В 2015 году власти построили мост, изменили русло реки, и с тех пор мы находимся в постоянной зоне подтопления. Последний такой потом произошел 9 июня после летних дождей. Вода смыла в реку весь урожай, погиб скот у людей — коровы и курицы. И такое может происходить несколько раз в год, а не только весной», — рассказала URA.RU местная жительница.

По словам Татьяны, река Маньелга стала показывать свой характер после строительства моста, а местные власти не реагируют на жалобы. В поселке Лесохимик вместо решения проблемы и строительства новой водопропускной трубы, администрация Аши каждый раз после потопа предлагает пострадавшим компенсацию в пять тысяч рублей, отмечает женщина.

«Власти города Аши бездействуют, ссылаясь на то, что наши дома старые. Получается, пускай нас топит? А у многих семей эти дома куплены на маткапитал. И чтобы помощь получить в 5 тысяч, нужно ходить по инстанциям и предоставить кучу бумаг, хотя и так все очевидно», — возмущается жительница поселка.

Жители поселка считают, что вопрос с подтоплением можно решить, проложив новую водопропускную трубу. Дозвониться до пресс-службы мэрии Ашинского муниципального района URA.RU не удалось.

Ранее жители Аши пожаловались губернатору области Алексею Текслеру на затопленные улицы. Несколько дней подряд они вынуждены самостоятельно бороться с последствиями затопления.

Хозяйство жителей смывает в реку Маньелга Фото: читательница URA.RU

Потоп 9 июня уничтожил весь урожай и погубил скот Фото: читательница URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам