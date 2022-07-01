В Челябинской области из-за нового моста вода смывает поселок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Аша. Челябинская область, храм, церковь, вера, рпц, аша, религия, река сим
В период дождей реки Аши показывают свой характер Фото:

В Аше (Челябинская область) поселок Лесохимиков смывает водой вместе с домами и огородами. Как сообщила URA.RU пострадавшая от потопа жительница Татьяна, проблемы у односельчан начались после строительства моста через реку Маньелга.

«Больше десятка домов в нашем поселке находятся под постоянной угрозой потопа. В 2015 году власти построили мост, изменили русло реки, и с тех пор мы находимся в постоянной зоне подтопления. Последний такой потом произошел 9 июня после летних дождей. Вода смыла в реку весь урожай, погиб скот у людей — коровы и курицы. И такое может происходить несколько раз в год, а не только весной», — рассказала URA.RU местная жительница.

По словам Татьяны, река Маньелга стала показывать свой характер после строительства моста, а местные власти не реагируют на жалобы. В поселке Лесохимик вместо решения проблемы и строительства новой водопропускной трубы, администрация Аши каждый раз после потопа предлагает пострадавшим компенсацию в пять тысяч рублей, отмечает женщина.

«Власти города Аши бездействуют, ссылаясь на то, что наши дома старые. Получается, пускай нас топит? А у многих семей эти дома куплены на маткапитал. И чтобы помощь получить в 5 тысяч, нужно ходить по инстанциям и предоставить кучу бумаг, хотя и так все очевидно», — возмущается жительница поселка.

Жители поселка считают, что вопрос с подтоплением можно решить, проложив новую водопропускную трубу. Дозвониться до пресс-службы мэрии Ашинского муниципального района URA.RU не удалось.

Ранее жители Аши пожаловались губернатору области Алексею Текслеру на затопленные улицы. Несколько дней подряд они вынуждены самостоятельно бороться с последствиями затопления.

Хозяйство жителей смывает в реку Маньелга
Фото:
Потоп 9 июня уничтожил весь урожай и погубил скот
Фото:
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В Аше (Челябинская область) поселок Лесохимиков смывает водой вместе с домами и огородами. Как сообщила URA.RU пострадавшая от потопа жительница Татьяна, проблемы у односельчан начались после строительства моста через реку Маньелга. «Больше десятка домов в нашем поселке находятся под постоянной угрозой потопа. В 2015 году власти построили мост, изменили русло реки, и с тех пор мы находимся в постоянной зоне подтопления. Последний такой потом произошел 9 июня после летних дождей. Вода смыла в реку весь урожай, погиб скот у людей — коровы и курицы. И такое может происходить несколько раз в год, а не только весной», — рассказала URA.RU местная жительница. По словам Татьяны, река Маньелга стала показывать свой характер после строительства моста, а местные власти не реагируют на жалобы. В поселке Лесохимик вместо решения проблемы и строительства новой водопропускной трубы, администрация Аши каждый раз после потопа предлагает пострадавшим компенсацию в пять тысяч рублей, отмечает женщина. «Власти города Аши бездействуют, ссылаясь на то, что наши дома старые. Получается, пускай нас топит? А у многих семей эти дома куплены на маткапитал. И чтобы помощь получить в 5 тысяч, нужно ходить по инстанциям и предоставить кучу бумаг, хотя и так все очевидно», — возмущается жительница поселка. Жители поселка считают, что вопрос с подтоплением можно решить, проложив новую водопропускную трубу. Дозвониться до пресс-службы мэрии Ашинского муниципального района URA.RU не удалось. Ранее жители Аши пожаловались губернатору области Алексею Текслеру на затопленные улицы. Несколько дней подряд они вынуждены самостоятельно бороться с последствиями затопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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