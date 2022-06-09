Жители Аши пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на затопленные улицы. Несколько дней подряд они вынуждены самостоятельно бороться с последствиями затопления. В социальных сетях горожане сетуют на мост, который в 2015 году был построен неправильно, из-за чего город может топить три раза за год.
«Дома приходят в негодность, фундаменты рушатся. А сегодня вода перешла все границы и зашла прямо в дом. Пострадала техника, система водоподачи обесточена, полы в воде», — написала Татьяна М. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».
Женщина пояснила, что администрация города связывает потоп с дождливой погодой. URA.RU связалось с мэрией городского поселения. Там корреспонденту заявили, что им некогда отвечать на вопросы, и бросили трубку.
Ранее жители Аши опубликовали видео с затопленной улицей Гоголя. Жители пояснили, что не могут выйти из домов из-за водной преграды. Также грунтовыми водами в Ашинском районе размыло участок трассы М-5. ГИБДД организовала реверсивное движение на поврежденном участке. Во второй половине дня движение было восстановлено.
Жители Аши пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на затопленные улицы. Несколько дней подряд они вынуждены самостоятельно бороться с последствиями затопления. В социальных сетях горожане сетуют на мост, который в 2015 году был построен неправильно, из-за чего город может топить три раза за год. «Дома приходят в негодность, фундаменты рушатся. А сегодня вода перешла все границы и зашла прямо в дом. Пострадала техника, система водоподачи обесточена, полы в воде», — написала Татьяна М. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте». Женщина пояснила, что администрация города связывает потоп с дождливой погодой. URA.RU связалось с мэрией городского поселения. Там корреспонденту заявили, что им некогда отвечать на вопросы, и бросили трубку. Ранее жители Аши опубликовали видео с затопленной улицей Гоголя. Жители пояснили, что не могут выйти из домов из-за водной преграды. Также грунтовыми водами в Ашинском районе размыло участок трассы М-5. ГИБДД организовала реверсивное движение на поврежденном участке. Во второй половине дня движение было восстановлено.