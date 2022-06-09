Жители Аши жалуются губернатору на затопленный город. Фото

10 июня 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Жители Аши несколько дней ждут помощи от администрации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Аши пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на затопленные улицы. Несколько дней подряд они вынуждены самостоятельно бороться с последствиями затопления. В социальных сетях горожане сетуют на мост, который в 2015 году был построен неправильно, из-за чего город может топить три раза за год. «Дома приходят в негодность, фундаменты рушатся. А сегодня вода перешла все границы и зашла прямо в дом. Пострадала техника, система водоподачи обесточена, полы в воде», — написала Татьяна М. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте». Женщина пояснила, что администрация города связывает потоп с дождливой погодой. URA.RU связалось с мэрией городского поселения. Там корреспонденту заявили, что им некогда отвечать на вопросы, и бросили трубку. Ранее жители Аши опубликовали видео с затопленной улицей Гоголя. Жители пояснили, что не могут выйти из домов из-за водной преграды. Также грунтовыми водами в Ашинском районе размыло участок трассы М-5. ГИБДД организовала реверсивное движение на поврежденном участке. Во второй половине дня движение было восстановлено. Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте» Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте» Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Жители Аши пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на затопленные улицы. Несколько дней подряд они вынуждены самостоятельно бороться с последствиями затопления. В социальных сетях горожане сетуют на мост, который в 2015 году был построен неправильно, из-за чего город может топить три раза за год. «Дома приходят в негодность, фундаменты рушатся. А сегодня вода перешла все границы и зашла прямо в дом. Пострадала техника, система водоподачи обесточена, полы в воде», — написала Татьяна М. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте». Женщина пояснила, что администрация города связывает потоп с дождливой погодой. URA.RU связалось с мэрией городского поселения. Там корреспонденту заявили, что им некогда отвечать на вопросы, и бросили трубку. Ранее жители Аши опубликовали видео с затопленной улицей Гоголя. Жители пояснили, что не могут выйти из домов из-за водной преграды. Также грунтовыми водами в Ашинском районе размыло участок трассы М-5. ГИБДД организовала реверсивное движение на поврежденном участке. Во второй половине дня движение было восстановлено.