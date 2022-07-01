Силовики провели обыск в доме свердловского иеромонаха. Фото

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Силовики провели обыски на фоне возбуждения уголовного дела Фото:

Силовики провели обыски в доме свердловского иеромонаха Евгения Пинчука. На него заведено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«У него [Евгения Пинчука] сегодня обыск был дома. Ничего экстремистского не нашли. Изъяли телефон и флешки», — рассказал инсайдер агентства.

На Пинчука заведено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Ему грозит лишение свободы на полгода.

Спецоперация РФ на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

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Силовики провели обыски в доме свердловского иеромонаха Евгения Пинчука. На него заведено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «У него [Евгения Пинчука] сегодня обыск был дома. Ничего экстремистского не нашли. Изъяли телефон и флешки», — рассказал инсайдер агентства. На Пинчука заведено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Ему грозит лишение свободы на полгода. Спецоперация РФ на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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