Силовики провели обыски на фоне возбуждения уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики провели обыски в доме свердловского иеромонаха Евгения Пинчука. На него заведено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«У него [Евгения Пинчука] сегодня обыск был дома. Ничего экстремистского не нашли. Изъяли телефон и флешки», — рассказал инсайдер агентства.

На Пинчука заведено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Ему грозит лишение свободы на полгода.

Спецоперация РФ на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU