Коммунисты назвали имя кандидата в депутаты Тюменской облдумы

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Кухарук Руслан на избирательном участке. Тюмень , коиб, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Довыборы в региональный парламент пройдут 11 сентября Фото:

Алибек Джабуев выдвинут кандидатом в депутаты Тюменской областной думы от КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Довыборы в заксобрание пройдут 11 сентября в Надымском одномандатном округе.

«Заверены список кандидатов, выдвинутых тюменским областным отделением КПРФ. В списке один кандидат — Джабуев Алибек Умалатович, дата рождения — 4 октября 1981 года, член комитета Ямало—Ненецкого окружного отделения КПРФ, секретарь первичного отделения поселка Коротчаево Новоуренгойского городского местного отделения КПРФ», — значится в документах избиркома.

Ранее со своими кандидатами в депутаты облдумы определись представители «Единой России» и «Справедливой России — За правду». Вакантное место в региональном парламенте появилось после гибели депутата Михаила Пацевича.

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Алибек Джабуев выдвинут кандидатом в депутаты Тюменской областной думы от КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Довыборы в заксобрание пройдут 11 сентября в Надымском одномандатном округе. «Заверены список кандидатов, выдвинутых тюменским областным отделением КПРФ. В списке один кандидат — Джабуев Алибек Умалатович, дата рождения — 4 октября 1981 года, член комитета Ямало—Ненецкого окружного отделения КПРФ, секретарь первичного отделения поселка Коротчаево Новоуренгойского городского местного отделения КПРФ», — значится в документах избиркома. Ранее со своими кандидатами в депутаты облдумы определись представители «Единой России» и «Справедливой России — За правду». Вакантное место в региональном парламенте появилось после гибели депутата Михаила Пацевича.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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