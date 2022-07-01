Коммунисты назвали имя кандидата в депутаты Тюменской облдумы

01 июля 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Довыборы в региональный парламент пройдут 11 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Алибек Джабуев выдвинут кандидатом в депутаты Тюменской областной думы от КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Довыборы в заксобрание пройдут 11 сентября в Надымском одномандатном округе. «Заверены список кандидатов, выдвинутых тюменским областным отделением КПРФ. В списке один кандидат — Джабуев Алибек Умалатович, дата рождения — 4 октября 1981 года, член комитета Ямало—Ненецкого окружного отделения КПРФ, секретарь первичного отделения поселка Коротчаево Новоуренгойского городского местного отделения КПРФ», — значится в документах избиркома. Ранее со своими кандидатами в депутаты облдумы определись представители «Единой России» и «Справедливой России — За правду». Вакантное место в региональном парламенте появилось после гибели депутата Михаила Пацевича. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Алибек Джабуев выдвинут кандидатом в депутаты Тюменской областной думы от КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Довыборы в заксобрание пройдут 11 сентября в Надымском одномандатном округе. «Заверены список кандидатов, выдвинутых тюменским областным отделением КПРФ. В списке один кандидат — Джабуев Алибек Умалатович, дата рождения — 4 октября 1981 года, член комитета Ямало—Ненецкого окружного отделения КПРФ, секретарь первичного отделения поселка Коротчаево Новоуренгойского городского местного отделения КПРФ», — значится в документах избиркома. Ранее со своими кандидатами в депутаты облдумы определись представители «Единой России» и «Справедливой России — За правду». Вакантное место в региональном парламенте появилось после гибели депутата Михаила Пацевича.