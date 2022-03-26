В ЯНАО тюменский депутат погиб, выпав из окна многоэтажки

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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Погибшему депутату Михаилу Пацевичу было 34 года Фото:

Тело депутата Тюменской областной думы, руководителя Ямальского родительского комитета Михаила Пацевича найдено под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое. Источники URA.RU сообщили, что мужчина выпал из окна.

Инцидент произошел 26 марта. Информацию о гибели подтвердили в управлении СК РФ по ЯНАО и в администрации Нового Уренгоя. «Обнаружено тело мужчины, проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины гибели, назначена экспертиза, проведен осмотр места происшествия», — сообщили MK.RU в СУ СК.

Мэрия Нового Уренгоя выразила соболезнование близким погибшего депутата. «Выражаем соболезнования в связи с безвременной кончиной Пацевича Михаила Сергеевича, депутата Тюменской областной Думы, директора детского сада „Звездочка“. В нашей памяти он останется активным и ответственным человеком, настоящим патриотом Нового Уренгоя и Ямала», — указано в telegram-канале администрации города.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, уточнил, что Пацевич выпал из окна девятого этажа. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

Пацевич родился в мае 1988 года. Осенью 2021 года избран депутатом Тюменской областной думы седьмого созыва.

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Тело депутата Тюменской областной думы, руководителя Ямальского родительского комитета Михаила Пацевича найдено под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое. Источники URA.RU сообщили, что мужчина выпал из окна. Инцидент произошел 26 марта. Информацию о гибели подтвердили в управлении СК РФ по ЯНАО и в администрации Нового Уренгоя. «Обнаружено тело мужчины, проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины гибели, назначена экспертиза, проведен осмотр места происшествия», — сообщили MK.RU в СУ СК. Мэрия Нового Уренгоя выразила соболезнование близким погибшего депутата. «Выражаем соболезнования в связи с безвременной кончиной Пацевича Михаила Сергеевича, депутата Тюменской областной Думы, директора детского сада „Звездочка“. В нашей памяти он останется активным и ответственным человеком, настоящим патриотом Нового Уренгоя и Ямала», — указано в telegram-канале администрации города. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, уточнил, что Пацевич выпал из окна девятого этажа. Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Пацевич родился в мае 1988 года. Осенью 2021 года избран депутатом Тюменской областной думы седьмого созыва.
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