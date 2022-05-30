В ЕР определились с кандидатом в депутаты Тюменской облдумы

30 мая 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Довыборы в региональный парламент и в гордуму Тобольска пройдут 11 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU На довыборах в Тюменскую областную думу в 2022 году «Единую Россию» представит Дмитрий Плотников, победивший на праймериз, проходивших с 23 по 29 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Довыборы в региональный парламент, назначенные после гибели депутата Михаила Пацевича, пройдут в ЯНАО. «Наибольшее количество голосов на предварительном голосовании по дополнительным выборам в Тюменскую областную думу набрал Дмитрий Плотников (43,94%). Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений», — приводит пресс-служба слова областного секретаря ЕР Андрея Артюхова. Кроме того, единороссы на праймериз определились с двумя кандидатами в гордуму Тобольска. Победителем среди кандидатов по одномандатному округу № 12 в Тобольскую городскую думу стала Людмила Торопова (76,83%), по одномандатному округу № 23 — Эдуард Махмутов (80,14%). Вакантные места в представительном органе появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра. Депутат областной думы Пацевич был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта. Довыборы в региональный парламент и в гордуму Тобольска пройдут в единый день голосования 11 сентября.

На довыборах в Тюменскую областную думу в 2022 году «Единую Россию» представит Дмитрий Плотников, победивший на праймериз, проходивших с 23 по 29 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Довыборы в региональный парламент, назначенные после гибели депутата Михаила Пацевича, пройдут в ЯНАО. «Наибольшее количество голосов на предварительном голосовании по дополнительным выборам в Тюменскую областную думу набрал Дмитрий Плотников (43,94%). Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений», — приводит пресс-служба слова областного секретаря ЕР Андрея Артюхова. Кроме того, единороссы на праймериз определились с двумя кандидатами в гордуму Тобольска. Победителем среди кандидатов по одномандатному округу № 12 в Тобольскую городскую думу стала Людмила Торопова (76,83%), по одномандатному округу № 23 — Эдуард Махмутов (80,14%). Вакантные места в представительном органе появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра. Депутат областной думы Пацевич был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта. Довыборы в региональный парламент и в гордуму Тобольска пройдут в единый день голосования 11 сентября.