Вирусолог развеял миф об опасности вирусов, найденных в ледниках

02 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Человек миллионы лет сосуществует с бактериями и вирусами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Найденные древние вирусы и бактерии в ледниках Тибета не представляют опасности для человечества, они, наоборот, способствуют прогрессу. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Ранее китайские ученые нашли сотни видов бактерий и вирусов в снегах и образцах льда в горах Тибета. Исследователи сообщили, что 98% находок неизвестны науке. Они предполагают, что некоторые из видов могут быть смертельно опасны для животных и человека. «Находки не могут представлять опасности. Находки — это всегда прогресс. Когда вы находите что-то важное и интересное, то это прогресс. Я не думаю, что оттуда исходит какая-то угроза, потому что мир уже заполнен бактериями и вирусами. Если в граммах мерить, то это порядка 10 в 17-й грамм бактерий и 10 в 15-й грамм вирусов в мире», — сказал Анатолий Альтштейн. Собеседник агентства подчеркнул, что человек уже много лет сосуществует со средой вирусов и бактерий, и нашему виду не угрожало вымирание. «Они есть везде, но живем же. Миллионы лет сосуществуем и ничего. И дальше будем сосуществовать», — уточнил он. Что касается отсутствия иммунитета к древним вирусам, то, по словам Альтштейна, в мире еще не было случаев, когда человек был бы заражен находками из ледников. «Практика пока не подтверждает такие вещи. Нет больших оснований сильно переживать. Когда их находят с ними ничего не происходит. В ледниках они просто находятся в замороженном состоянии. Те, что взяли для изучения, будут направлены в лаборатории. Для бактерий и вирусов создают условия, чтобы их можно было исследовать», — отметил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Найденные древние вирусы и бактерии в ледниках Тибета не представляют опасности для человечества, они, наоборот, способствуют прогрессу. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Ранее китайские ученые нашли сотни видов бактерий и вирусов в снегах и образцах льда в горах Тибета. Исследователи сообщили, что 98% находок неизвестны науке. Они предполагают, что некоторые из видов могут быть смертельно опасны для животных и человека. «Находки не могут представлять опасности. Находки — это всегда прогресс. Когда вы находите что-то важное и интересное, то это прогресс. Я не думаю, что оттуда исходит какая-то угроза, потому что мир уже заполнен бактериями и вирусами. Если в граммах мерить, то это порядка 10 в 17-й грамм бактерий и 10 в 15-й грамм вирусов в мире», — сказал Анатолий Альтштейн. Собеседник агентства подчеркнул, что человек уже много лет сосуществует со средой вирусов и бактерий, и нашему виду не угрожало вымирание. «Они есть везде, но живем же. Миллионы лет сосуществуем и ничего. И дальше будем сосуществовать», — уточнил он. Что касается отсутствия иммунитета к древним вирусам, то, по словам Альтштейна, в мире еще не было случаев, когда человек был бы заражен находками из ледников. «Практика пока не подтверждает такие вещи. Нет больших оснований сильно переживать. Когда их находят с ними ничего не происходит. В ледниках они просто находятся в замороженном состоянии. Те, что взяли для изучения, будут направлены в лаборатории. Для бактерий и вирусов создают условия, чтобы их можно было исследовать», — отметил профессор.