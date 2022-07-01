Аферистка из Перми будет наказана за продажу несуществующих котят

Породистого «члена семьи» пользователи могли купить от 4 до 5 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Горнозаводска (Пермский край) понесет ответственность за продажу несуществующих щенков и котят. Информация опубликована на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что 33-летняя жительница Горнозаводска под вымышленными именами размещала в социальной сети объявления о продаже щенят породы „Померанский шпиц“ и бесшерстных котят. Она обвиняется в совершении 21 преступления», — передает пресс-служба ведомства.

После того, как покупатели перечисляли женщине деньги, она блокировала контакты обманутых граждан. Кроме того, аферистка в соцсети разместила объявление о проведении мастер-класса для детей по изготовлению шоколадных конфет за 500 рублей, который так и не состоялся. Потерпевшая перечислила ей 2 тысячи.

В общей сложности злоумышленница «продала» 11 померанских шпицов, 1 мастер-класс и 9 котят различных пород, причинив потерпевшим ущерб свыше 100 000 рублей. Женщина сейчас находится под подпиской о невыезде. В скором времени уголовное дело будет направлено в суд.