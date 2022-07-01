В Челябинске пенсионер погиб в ДТП, вылетев в лобовое стекло

Смертельная авария произошла на глазах десятков очевидцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате аварии, произошедшей 2 июля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской в Челябинске, пожилой мужчина вылетел через лобовое стекло автомобиля и скончался. Подробности смертельной аварии сообщили URA.RU в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-2101 стоял на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской с сигналом левого поворота, пропуская встречный транспорт. Водитель автомобиля Mitsubishi Grandis двигался по Комсомольскому проспекту прямо и врезался в автомобиль ВАЗ. От удара иномарка изменила траекторию движения и наехала на препятствие в виде столба. Водитель автомобиля ВАЗ-2101 1944 года рождения от удара вылетел через лобовое стекло и скончался на месте происшествия», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в ДТП пострадавших больше нет. В автомобиле Mitsubishi в момент аварии находилась девочка 2015 года рождения. Она была осмотрена врачом, после чего мама забрала ребенка домой.

На месте аварии работает следователь. В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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