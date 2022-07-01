01 июля 2022

В Свердловской области начало июля будет теплым и с грозами

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Запуск фонтанов в центре города. Екатеринбург, жара, солнце, городской фонтан, фонтан
Температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до 22-27 градусов Фото:

Первая неделя июля в Свердловской области будет умеренно теплой с кратковременными дождями и небольшими грозами. Прогноз погоды на ближайшие дни появился на сайте Уральского гидрометцентра.

«Первая неделя июля ожидается умеренно теплой, кратковременные дожди, кое-где грозы пройдут в первые и последние дни недели. Температура воздуха в период 5—8 июля ночью 8-13 градусов, днем повысится до 22-27 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Во второй половине июля жара усилится — температура воздуха поднимется до 25-30 градусов.

В отличие от Урала, в Центральной части России с позапрошлой недели держится рекордная субтропическая жара. В воскресенье, 26 июня, плюсовая температура преодолела метку термометра в 30 градусов.

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Первая неделя июля в Свердловской области будет умеренно теплой с кратковременными дождями и небольшими грозами. Прогноз погоды на ближайшие дни появился на сайте Уральского гидрометцентра. «Первая неделя июля ожидается умеренно теплой, кратковременные дожди, кое-где грозы пройдут в первые и последние дни недели. Температура воздуха в период 5—8 июля ночью 8-13 градусов, днем повысится до 22-27 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Во второй половине июля жара усилится — температура воздуха поднимется до 25-30 градусов. В отличие от Урала, в Центральной части России с позапрошлой недели держится рекордная субтропическая жара. В воскресенье, 26 июня, плюсовая температура преодолела метку термометра в 30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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