В Свердловской области начало июля будет теплым и с грозами

02 июля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до 22-27 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU Первая неделя июля в Свердловской области будет умеренно теплой с кратковременными дождями и небольшими грозами. Прогноз погоды на ближайшие дни появился на сайте Уральского гидрометцентра. «Первая неделя июля ожидается умеренно теплой, кратковременные дожди, кое-где грозы пройдут в первые и последние дни недели. Температура воздуха в период 5—8 июля ночью 8-13 градусов, днем повысится до 22-27 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Во второй половине июля жара усилится — температура воздуха поднимется до 25-30 градусов. В отличие от Урала, в Центральной части России с позапрошлой недели держится рекордная субтропическая жара. В воскресенье, 26 июня, плюсовая температура преодолела метку термометра в 30 градусов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Первая неделя июля в Свердловской области будет умеренно теплой с кратковременными дождями и небольшими грозами. Прогноз погоды на ближайшие дни появился на сайте Уральского гидрометцентра. «Первая неделя июля ожидается умеренно теплой, кратковременные дожди, кое-где грозы пройдут в первые и последние дни недели. Температура воздуха в период 5—8 июля ночью 8-13 градусов, днем повысится до 22-27 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Во второй половине июля жара усилится — температура воздуха поднимется до 25-30 градусов. В отличие от Урала, в Центральной части России с позапрошлой недели держится рекордная субтропическая жара. В воскресенье, 26 июня, плюсовая температура преодолела метку термометра в 30 градусов.