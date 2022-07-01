Жители вымирающего свердловского села обратились к Куйвашеву. Видео

02 июля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

В селе Мезенка с 1992 года нет Дома культуры, где можно проводить праздничные мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители села Мезенское в Заречном городском округе (Свердловская область) записали видеообращение к губернатору региона Евгению Куйвашеву. Они просят обратить внимание на отсутствие в селе Дома культуры, проблема тянется 30 лет. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Заречного Юрий Бутаков. «Клуб закрыли в Мезенке в 1992 году как неподлежащий ремонту. С тех пор местные жители обращались много к кому, в том числе к президенту. Вопрос спускали на местный уровень, но глава Заречного бездействует. У жителей накопилось к нему много вопросов, не только по зданию для клуба. Поэтому они просят губернатора Евгения Куйвашева включить Мезенку в свои предвыборные планы, посетить село. Администрация не уделяет должного внимания поселку, у них нет контакта с депутатским корпусом», — рассказал Бутаков. Глава мезенской администрации с 1994 по 1997 год Валентина Пушкарева рассказала, что жители села не смогли отпраздновать День России в этом году, так как не было подходящей площадки. С каждым годом тут появляется все больше проблем, а администрация их не решает. Население поселка составляет 1500 человек. URA.RU обратилось за комментарием к главе Заречного городского округа Андрею Захарцеву, но на момент публикации новости ответ не поступил. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители села Мезенское в Заречном городском округе (Свердловская область) записали видеообращение к губернатору региона Евгению Куйвашеву. Они просят обратить внимание на отсутствие в селе Дома культуры, проблема тянется 30 лет. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Заречного Юрий Бутаков. «Клуб закрыли в Мезенке в 1992 году как неподлежащий ремонту. С тех пор местные жители обращались много к кому, в том числе к президенту. Вопрос спускали на местный уровень, но глава Заречного бездействует. У жителей накопилось к нему много вопросов, не только по зданию для клуба. Поэтому они просят губернатора Евгения Куйвашева включить Мезенку в свои предвыборные планы, посетить село. Администрация не уделяет должного внимания поселку, у них нет контакта с депутатским корпусом», — рассказал Бутаков. Глава мезенской администрации с 1994 по 1997 год Валентина Пушкарева рассказала, что жители села не смогли отпраздновать День России в этом году, так как не было подходящей площадки. С каждым годом тут появляется все больше проблем, а администрация их не решает. Население поселка составляет 1500 человек. URA.RU обратилось за комментарием к главе Заречного городского округа Андрею Захарцеву, но на момент публикации новости ответ не поступил.