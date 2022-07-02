Спецслужбы РФ предотвратили теракт в Херсоне

02 июля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Теракт планировался с помощью подрывной машинки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники спецслужб России предотвратили крупный теракт в Херсоне, который собирались устроить украинские диверсанты. Об этом рассказали в МВД Херсонской области. «Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку. Бойцы украинской диверсионно-разведывательной группы с экс-старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком собирались устроить серию взрывов. Виктор Маруняк благодаря спецслужбам Украины скрылся», — сообщается в telegram-канале МВД Херсонской области. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса и денацификация Украины. В конце июня власти Херсона сообщали, что украинские диверсанты устроили теракт с помощью самодельного взрывного устройства. В результате никто не пострадал, передает телеканал 360. Взрыв в районе СИЗО был организован для запугивания местных граждан, пишет RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Сотрудники спецслужб России предотвратили крупный теракт в Херсоне, который собирались устроить украинские диверсанты. Об этом рассказали в МВД Херсонской области. «Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку. Бойцы украинской диверсионно-разведывательной группы с экс-старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком собирались устроить серию взрывов. Виктор Маруняк благодаря спецслужбам Украины скрылся», — сообщается в telegram-канале МВД Херсонской области. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса и денацификация Украины. В конце июня власти Херсона сообщали, что украинские диверсанты устроили теракт с помощью самодельного взрывного устройства. В результате никто не пострадал, передает телеканал 360. Взрыв в районе СИЗО был организован для запугивания местных граждан, пишет RT.