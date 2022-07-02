Спецслужбы РФ предотвратили теракт в Херсоне

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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., танк, взрыв
Теракт планировался с помощью подрывной машинки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники спецслужб России предотвратили крупный теракт в Херсоне, который собирались устроить украинские диверсанты. Об этом рассказали в МВД Херсонской области.

«Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку. Бойцы украинской диверсионно-разведывательной группы с экс-старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком собирались устроить серию взрывов. Виктор Маруняк благодаря спецслужбам Украины скрылся», — сообщается в telegram-канале МВД Херсонской области.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса и денацификация Украины. В конце июня власти Херсона сообщали, что украинские диверсанты устроили теракт с помощью самодельного взрывного устройства. В результате никто не пострадал, передает телеканал 360. Взрыв в районе СИЗО был организован для запугивания местных граждан, пишет RT.

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Сотрудники спецслужб России предотвратили крупный теракт в Херсоне, который собирались устроить украинские диверсанты. Об этом рассказали в МВД Херсонской области. «Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку. Бойцы украинской диверсионно-разведывательной группы с экс-старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком собирались устроить серию взрывов. Виктор Маруняк благодаря спецслужбам Украины скрылся», — сообщается в telegram-канале МВД Херсонской области. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса и денацификация Украины. В конце июня власти Херсона сообщали, что украинские диверсанты устроили теракт с помощью самодельного взрывного устройства. В результате никто не пострадал, передает телеканал 360. Взрыв в районе СИЗО был организован для запугивания местных граждан, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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