Власти Херсона: Украина совершила очередной теракт

30 июня 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Взорванное устройство не содержало в себе поражающих элементом, подчеркнула Екатерина Губарева (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские диверсанты устроили теракт в Херсоне. Об этом заявляет заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. «Украина совершила очередной теракт в Херсоне», — написала Екатерина Губарева в своем telegram-канале. Она отметила, что самодельное взрывное устройство не содержало в себе поражающих элементов, потому в результате взрыва никто не пострадал. «Россия херсонцам несет мир и порядок, Украина отвечает терактами. Мы продолжим выстраивать экономические, государственные и общественные институты в Херсонской области, а с террористами разберутся силовики», — резюмировала Губарева. Ранее сообщалось, что в центре Херсона прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщали, что за несколько минут до взрыва видели черный пакет возле забора, который вскоре был разрушен. 27 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями. В среду в Херсоне задержали украинских террористов, занимающихся подготовкой терактов. В Кремле ответили, что РФ готова отражать террористические атаки украинских диверсантов. В Минобороны РФ сообщали о полном взятии Херсонской области под контроль Вооруженных сил России 15 марта. Это произошло в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса и помощь жителям ДНР и ЛНР. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские диверсанты устроили теракт в Херсоне. Об этом заявляет заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. «Украина совершила очередной теракт в Херсоне», — написала Екатерина Губарева в своем telegram-канале. Она отметила, что самодельное взрывное устройство не содержало в себе поражающих элементов, потому в результате взрыва никто не пострадал. «Россия херсонцам несет мир и порядок, Украина отвечает терактами. Мы продолжим выстраивать экономические, государственные и общественные институты в Херсонской области, а с террористами разберутся силовики», — резюмировала Губарева. Ранее сообщалось, что в центре Херсона прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщали, что за несколько минут до взрыва видели черный пакет возле забора, который вскоре был разрушен. 27 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями. В среду в Херсоне задержали украинских террористов, занимающихся подготовкой терактов. В Кремле ответили, что РФ готова отражать террористические атаки украинских диверсантов. В Минобороны РФ сообщали о полном взятии Херсонской области под контроль Вооруженных сил России 15 марта. Это произошло в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса и помощь жителям ДНР и ЛНР.