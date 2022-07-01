01 июля 2022
30 июня 2022

В Новом Уренгое появится трасса для зимнего дрифта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер на автоспортивном комплексе «Трасса 74». Челябинск, ваз, жигули, классика, дрифт, автоспорт, автогонки, дрифтеры
Трасса будет построена благодаря гранту губернатора Артюхова (фото из архива) Фото:

Студенческий проект трассы для зимнего дрифта (разновидность автоспорта — прим. URA.RU) выиграл грант губернатора Дмитрия Артюхова. Деньги гранта пойдут на устройство трассы, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«В Новом Уренгое появится зимняя трасса для дрифта. Поклонников у этого вида спорта в Новом Уренгое много», — написал Воронов. Он сообщил, что в прошлом году на Ямале впервые прошли региональные соревнования по этому виду спорта.

Проект Рафаела Егиазаряна по устройству зимней трассы победил в конкурсе «Ямальские молодежные инициативы». Рафаел получил 163 тыс. рублей на осуществление своего проекта.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО 9 социальных проектов выиграли президентские гранты. Это проекты по развитию гражданского общества, защиты окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни и укреплению межнационального согласия.

Фото:

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Студенческий проект трассы для зимнего дрифта (разновидность автоспорта — прим. URA.RU) выиграл грант губернатора Дмитрия Артюхова. Деньги гранта пойдут на устройство трассы, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «В Новом Уренгое появится зимняя трасса для дрифта. Поклонников у этого вида спорта в Новом Уренгое много», — написал Воронов. Он сообщил, что в прошлом году на Ямале впервые прошли региональные соревнования по этому виду спорта. Проект Рафаела Егиазаряна по устройству зимней трассы победил в конкурсе «Ямальские молодежные инициативы». Рафаел получил 163 тыс. рублей на осуществление своего проекта. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО 9 социальных проектов выиграли президентские гранты. Это проекты по развитию гражданского общества, защиты окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни и укреплению межнационального согласия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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