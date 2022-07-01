Юрий Шатунов скончался 23 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени продают автограф солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова за один миллион рублей, объявление появилось на площадке Avito. По словам продавца, автограф лично взят в 2012 году.

«Б/у. Продам автограф Юры Шатунова. Взяла в 2012 году в Тюмени лично!» — указано в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что автограф скончавшегося недавно певца продавали в областной столице за 100 тысяч рублей. Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи 23 июня в возрасте 48 лет. По словам главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. Наиболее популярными песнями Шатунова для российских слушателей были «Белые розы» и «Седая ночь».

В Тюмени продают автограф Шатунова за миллион рублей Скриншот: площадка Avito