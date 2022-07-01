01 июля 2022
30 июня 2022

В Тюмени продают автограф Шатунова за миллион рублей. Скрин

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Прощание с Юрием Шатуновым, траурный зал. Москва, шатунов юрий
Юрий Шатунов скончался 23 июня Фото:

В Тюмени продают автограф солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова за один миллион рублей, объявление появилось на площадке Avito. По словам продавца, автограф лично взят в 2012 году.

«Б/у. Продам автограф Юры Шатунова. Взяла в 2012 году в Тюмени лично!» — указано в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что автограф скончавшегося недавно певца продавали в областной столице за 100 тысяч рублей. Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи 23 июня в возрасте 48 лет. По словам главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. Наиболее популярными песнями Шатунова для российских слушателей были «Белые розы» и «Седая ночь».

В Тюмени продают автограф Шатунова за миллион рублей

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В Тюмени продают автограф солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова за один миллион рублей, объявление появилось на площадке Avito. По словам продавца, автограф лично взят в 2012 году. «Б/у. Продам автограф Юры Шатунова. Взяла в 2012 году в Тюмени лично!» — указано в объявлении. Ранее URA.RU писало, что автограф скончавшегося недавно певца продавали в областной столице за 100 тысяч рублей. Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи 23 июня в возрасте 48 лет. По словам главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. Наиболее популярными песнями Шатунова для российских слушателей были «Белые розы» и «Седая ночь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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