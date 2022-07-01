01 июля 2022

Глава челябинского района похвастался урожаем грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, грибы
Виктор Ереклинцев назвал сбор грибов лучшим вариантом отдыха Фото:

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев на своей странице в соцсетях показал ведра с грибами, которые сам собрал в лесу. По его словам, сбор грибов является одним из лучших вариантов летнего отдыха.

«Удачный поход в лес. По мне, так тихая охота — один лучших вариантов отдыха. Заряд энергии и позитива гарантированы, да и грибы в хозяйстве лишними не будут», — написал Ереклинцев на своей странице в telegram-канале. Он опубликовал фото грибов, растущих в лесу, а также показал, как много их собрал.

Челябинские грибники начали хвастаться небывалыми урожаями грибов, в том числе и редких, с начала лета. Этому поспособствовала прохладная и влажная погода.

Такому лукошку позавидует любой тихий охотник

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев на своей странице в соцсетях показал ведра с грибами, которые сам собрал в лесу. По его словам, сбор грибов является одним из лучших вариантов летнего отдыха. «Удачный поход в лес. По мне, так тихая охота — один лучших вариантов отдыха. Заряд энергии и позитива гарантированы, да и грибы в хозяйстве лишними не будут», — написал Ереклинцев на своей странице в telegram-канале. Он опубликовал фото грибов, растущих в лесу, а также показал, как много их собрал. Челябинские грибники начали хвастаться небывалыми урожаями грибов, в том числе и редких, с начала лета. Этому поспособствовала прохладная и влажная погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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