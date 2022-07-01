Виктор Ереклинцев назвал сбор грибов лучшим вариантом отдыха Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев на своей странице в соцсетях показал ведра с грибами, которые сам собрал в лесу. По его словам, сбор грибов является одним из лучших вариантов летнего отдыха.

«Удачный поход в лес. По мне, так тихая охота — один лучших вариантов отдыха. Заряд энергии и позитива гарантированы, да и грибы в хозяйстве лишними не будут», — написал Ереклинцев на своей странице в telegram-канале. Он опубликовал фото грибов, растущих в лесу, а также показал, как много их собрал.

Челябинские грибники начали хвастаться небывалыми урожаями грибов, в том числе и редких, с начала лета. Этому поспособствовала прохладная и влажная погода.

Telegram-канал Виктора Ереклинцева

Telegram-канал Виктора Ереклинцева