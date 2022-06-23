Мужчина наткнулся на поляну белых грибов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В 15 километрах от Челябинска, за поселком Кременкуль, грибник Михаил Медведев обнаружил угодья белых грибов, которые достаточно редко встречаются в челябинских лесах. На видео, опубликованном в социальных сетях, мужчина показывает целую полянку таких грибов.

«У нас белые [грибы] пошли. Это классно! Вот это я понимаю. Обалдеть просто. Сколько их тут на одном месте? Кайф!» — делится своими впечатлениями в видео грибник.

В комментариях пользователи стали просить автора подсказать, в каком именно месте надо искать грибы. По утверждениям некоторых, пару дней назад они были за Кременкулем и ничего не нашли. Некоторые подметили, что после такой находки мужчины весь лес за поселком вытопчут грибники.

Ранее под Озерском местные жители собрали грибы огромного размера. «Улов» был настолько большой, что жители смогли выложить из них название своего города. А возле озера Увильды грибники наткнулись на шампиньон, вес которого составил 675 граммов.

Грибной сезон в этом году начался в Челябинской области раньше обычного. Первым урожаем челябинцы похвастались уже в конце мая.