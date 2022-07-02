В США обвинили Байдена в госизмене из-за Зеленского

02 июля 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Байден предал США, передав суверенитет страны Зеленскому, считает экс-конгрессвумен Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден предал свою страну ради интересов Украины. С таким заявлением выступила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. «Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства. <…> Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?» — написала Габбард в Twitter (заблокирован в РФ). На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. В ходе нее американский президент ни раз предоставлял военную помощь Украине. За все время правления Байден выделил около 7,6 млрд долларов на поддержку Украины. Кроме того, страны Запада, в том числе США, ввели масштабные санкции против России на фоне спецоперации, передает телеканал 360. Однако ограничения оказали негативный эффект на экономику самих «недружественных государств». В результате Конгресс США признал вину Байдена в сильнейшем энергокризисе в стране. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден предал свою страну ради интересов Украины. С таким заявлением выступила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. «Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства. <…> Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?» — написала Габбард в Twitter (заблокирован в РФ). На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. В ходе нее американский президент ни раз предоставлял военную помощь Украине. За все время правления Байден выделил около 7,6 млрд долларов на поддержку Украины. Кроме того, страны Запада, в том числе США, ввели масштабные санкции против России на фоне спецоперации, передает телеканал 360. Однако ограничения оказали негативный эффект на экономику самих «недружественных государств». В результате Конгресс США признал вину Байдена в сильнейшем энергокризисе в стране.