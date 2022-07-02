Лукашенко объяснил, зачем просил у Путина ядерное оружие

02 июля 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Лукашенко попросил у Путина ядерное оружие в ответ на действия Польши Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему просил у главы России Владимира Путина ядерное оружие. По ело словам, эта тема была поднята после обращения властей Польши к США с просьбой «привезти им ядерное оружие». «Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости в Минске. Его слова передает БелТА. Белорусский лидер подчеркнул, что Минск никому не угрожает, никого не шантажирует. «Мы свое оружие отдали туда (передали ядерное оружие России — прим. URA.RU), и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь», — пояснил он. 25 июня Лукашенко попросил помощи у президента РФ Владимира Путина ответить на полеты авиации НАТО с ядерным вооружением у границ Беларуси. Путин ответил ему отказом. Российский лидер заявил, что в зеркальном ответе на действия альянса «нет необходимости». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему просил у главы России Владимира Путина ядерное оружие. По ело словам, эта тема была поднята после обращения властей Польши к США с просьбой «привезти им ядерное оружие». «Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости в Минске. Его слова передает БелТА. Белорусский лидер подчеркнул, что Минск никому не угрожает, никого не шантажирует. «Мы свое оружие отдали туда (передали ядерное оружие России — прим. URA.RU), и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь», — пояснил он. 25 июня Лукашенко попросил помощи у президента РФ Владимира Путина ответить на полеты авиации НАТО с ядерным вооружением у границ Беларуси. Путин ответил ему отказом. Российский лидер заявил, что в зеркальном ответе на действия альянса «нет необходимости».