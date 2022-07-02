Глава Pfizer заявил о начале новой волны коронавируса в мире

03 июля 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

В мире началась новая волна пандемии коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новая волна распространения ковида в мире уже началась, однако пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, имеющимся в распоряжении медиков. Такое мнение выразил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. «Новая волна [пандемии] есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу [вакцины], а еще у нас прямо сейчас есть омикрон-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти [от ковида]», — отметил Бурла в беседе с израильской газетой The Jerusalem Post. Гендиректор Pfizer признал, что «в мире есть большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни». «Прямо сейчас есть пероральные препараты, которые существенно сокращают вероятность того, что у вас будет серьезное течение болезни. Со всеми медицинскими средствами, что у нас есть, я думаю, что люди могут жить своей жизнью», — заключил он. Ранее, 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу. Однако в этот же день в ВОЗ заявили, что в России может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом, которая совпадет с распространением гриппа. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Новая волна распространения ковида в мире уже началась, однако пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, имеющимся в распоряжении медиков. Такое мнение выразил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. «Новая волна [пандемии] есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу [вакцины], а еще у нас прямо сейчас есть омикрон-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти [от ковида]», — отметил Бурла в беседе с израильской газетой The Jerusalem Post. Гендиректор Pfizer признал, что «в мире есть большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни». «Прямо сейчас есть пероральные препараты, которые существенно сокращают вероятность того, что у вас будет серьезное течение болезни. Со всеми медицинскими средствами, что у нас есть, я думаю, что люди могут жить своей жизнью», — заключил он. Ранее, 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу. Однако в этот же день в ВОЗ заявили, что в России может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом, которая совпадет с распространением гриппа.