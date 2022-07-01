В ВОЗ допустили новую волну коронавируса в России

02 июля 2022 в 07:17 Размер текста - 17 +

В некоторых странах увеличивается число заболевших COVID-19, отметили в ВОЗ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом, которая совпадет с распространением гриппа. Такой прогноз сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций», — заявила Вуйнович в интервью РИА «Новости». Представитель ВОЗ отметила, что сложно предсказать тяжесть новых случаев вируса. Она допустила, что новая волна коронавируса будет проходить одновременно с подъемом заболеваемости гриппом. Ранее в России отменили все коронавирусные ограничения, действовавшие с начала пандемии — марта 2020 года. В Роспотребнадзоре заявили, что это связано со снижением эпидемического процесса, передает RT. Большая часть случаев заболевания протекают в легкой форме или бессимптомно, отметили в ведомстве. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее призвал россиян носить маски, несмотря на отмену ограничений. Он считает, что в мире происходит новый подъем заболеваемости, который может дойти до России, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом, которая совпадет с распространением гриппа. Такой прогноз сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций», — заявила Вуйнович в интервью РИА «Новости». Представитель ВОЗ отметила, что сложно предсказать тяжесть новых случаев вируса. Она допустила, что новая волна коронавируса будет проходить одновременно с подъемом заболеваемости гриппом. Ранее в России отменили все коронавирусные ограничения, действовавшие с начала пандемии — марта 2020 года. В Роспотребнадзоре заявили, что это связано со снижением эпидемического процесса, передает RT. Большая часть случаев заболевания протекают в легкой форме или бессимптомно, отметили в ведомстве. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее призвал россиян носить маски, несмотря на отмену ограничений. Он считает, что в мире происходит новый подъем заболеваемости, который может дойти до России, сообщает «Национальная служба новостей».