Лукашенко рассказал о гибели воевавших на стороне Киева белорусов

03 июля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Лукашенко рассказал о двадцати погибших на Украине белорусах Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воюющее на стороне Киева формирование белорусов попало под обстрел российской артиллерии, в результате погибли 20 человек. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: „Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим“», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии, передает БелТа. Подразделение, по словам президента, попало под обстрел, после чего белорусы вместе с украинскими боевиками обратились в бегство. «Двадцать человек из полка Калиновского там и остались», — добавил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Воюющее на стороне Киева формирование белорусов попало под обстрел российской артиллерии, в результате погибли 20 человек. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: „Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим“», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии, передает БелТа. Подразделение, по словам президента, попало под обстрел, после чего белорусы вместе с украинскими боевиками обратились в бегство. «Двадцать человек из полка Калиновского там и остались», — добавил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.