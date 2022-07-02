Перелеты бизнес-классом из Тюмени в Москву резко подешевели

Средняя стоимость билетов на рейс Тюмень — Москва упала из-за низкого спроса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость авиабилетов по направлению Тюмень — Москва упала за год в среднем на девять тысяч рублей. Об этом «РБК Тюмень» рассказали аналитики Aviasales. Средняя стоимость перелета составляет теперь 49 670 рублей.

«Летом 2021 года средняя стоимость премиального авиабилета из „Рощино“ в Москву обходилась пассажирам в 58 548 рублей, а в июле 2022 года цена опустилась до 49 670 рублей», — сообщает издание «РБК Тюмень». Они также уточнили, что в этом году Москва уступила лидерство по бронированию авиабилетов в бизнес-классе. Теперь наиболее популярными стали перелеты в Сочи.

Причину удешевления билетов объяснили падением спроса. «Часть премиальных пассажиров, чтобы сохранить средства, пересаживается в „эконом“. В связи с понижением спроса авиакомпании вынуждены и опускать стоимость билетов», — прокомментировала «РБК Тюмень» Мария Крылова, менеджер турагентства Weekend.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тобольска возмутились ценам на авиабилеты в Москву. Стоимость перелета оказалась в разы дороже, чем из Тюмени.