02 июля 2022

Жители Курска пожаловались на громкие хлопки

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
Вероятно, в Курске сработало ПВО Фото:

Жители Курска пожаловались на громкие звуки, разбудившие их посреди ночи. Хлопки было слышно почти во всех частях города.

В Курске примерно в 03:15 мск прогремели хлопки, которые было слышно почти во всем городе, сообщает издание «Друг для друга Курск Онлайн». Telegram-канал «Курский Бомондъ» опубликовал видео, на котором якобы зафиксирован взрыв в небе над Курском. Предположительно, работает ПВО.

Ранее сообщалось, что ночью в Белгороде прогремела серия взрывов, после которой загорелся частный дом в центре города. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, есть пострадавшие. В конце июня в Курской области сбили украинский беспилотник.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства.

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Жители Курска пожаловались на громкие звуки, разбудившие их посреди ночи. Хлопки было слышно почти во всех частях города. В Курске примерно в 03:15 мск прогремели хлопки, которые было слышно почти во всем городе, сообщает издание «Друг для друга Курск Онлайн». Telegram-канал «Курский Бомондъ» опубликовал видео, на котором якобы зафиксирован взрыв в небе над Курском. Предположительно, работает ПВО. Ранее сообщалось, что ночью в Белгороде прогремела серия взрывов, после которой загорелся частный дом в центре города. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, есть пострадавшие. В конце июня в Курской области сбили украинский беспилотник. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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