Жители Курска пожаловались на громкие хлопки

Жители Курска пожаловались на громкие звуки, разбудившие их посреди ночи. Хлопки было слышно почти во всех частях города.
В Курске примерно в 03:15 мск прогремели хлопки, которые было слышно почти во всем городе, сообщает издание «Друг для друга Курск Онлайн». Telegram-канал «Курский Бомондъ» опубликовал видео, на котором якобы зафиксирован взрыв в небе над Курском. Предположительно, работает ПВО.
Ранее сообщалось, что ночью в Белгороде прогремела серия взрывов, после которой загорелся частный дом в центре города. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, есть пострадавшие. В конце июня в Курской области сбили украинский беспилотник.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал