28 июня 2022

В Курской области сбили украинский беспилотник

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
ВС РФ сбили украинский беспилотник вблизи Курска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вечером 28 июня вблизи Курска был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие. По его словам, «подразделения вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве».

Ранее в Курской области неоднократно подвергался обстрелу поселок Теткино. Удары, в частности, наносились по предприятиям населенного пункта и мосту. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. Основными ее целями. по словам президента РФ Владимира Путина, являются денацификация и демилитаризация страны.

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Вечером 28 июня вблизи Курска был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие. По его словам, «подразделения вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве». Ранее в Курской области неоднократно подвергался обстрелу поселок Теткино. Удары, в частности, наносились по предприятиям населенного пункта и мосту. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. Основными ее целями. по словам президента РФ Владимира Путина, являются денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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