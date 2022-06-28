В Курской области сбили украинский беспилотник

Вечером 28 июня вблизи Курска был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие. По его словам, «подразделения вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве».
Ранее в Курской области неоднократно подвергался обстрелу поселок Теткино. Удары, в частности, наносились по предприятиям населенного пункта и мосту. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. Основными ее целями. по словам президента РФ Владимира Путина, являются денацификация и демилитаризация страны.
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