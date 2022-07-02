02 июля 2022

В Белгороде загорелся дом после серии взрывов. Есть пострадавшие

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В центре Белгорода горит частный дом (архивное фото) Фото:

Недалеко от центра Белгорода горит частный дом. Это произошло после серии «громких звуков», сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Причины произошедшего выясняются, однако, добавил он, предположительно сработало ПВО. Очевидцы заявляют, что обстрел велся со стороны Украины, передает издание Readovka в Telegram.

В мае село Солохи в Белгородской области дважды подвергалось обстрелу со стороны Украины. 1 мая на объекте Министерства обороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар. Жители Белгорода часто жаловались на громкие хлопки, напоминающие взрывы.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства.

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Недалеко от центра Белгорода горит частный дом. Это произошло после серии «громких звуков», сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Причины произошедшего выясняются, однако, добавил он, предположительно сработало ПВО. Очевидцы заявляют, что обстрел велся со стороны Украины, передает издание Readovka в Telegram. В мае село Солохи в Белгородской области дважды подвергалось обстрелу со стороны Украины. 1 мая на объекте Министерства обороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар. Жители Белгорода часто жаловались на громкие хлопки, напоминающие взрывы. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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