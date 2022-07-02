Недалеко от центра Белгорода горит частный дом. Это произошло после серии «громких звуков», сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Причины произошедшего выясняются, однако, добавил он, предположительно сработало ПВО. Очевидцы заявляют, что обстрел велся со стороны Украины, передает издание Readovka в Telegram.
В мае село Солохи в Белгородской области дважды подвергалось обстрелу со стороны Украины. 1 мая на объекте Министерства обороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар. Жители Белгорода часто жаловались на громкие хлопки, напоминающие взрывы.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства.
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