02 июля 2022

Глава Белгородской области сообщил о трех погибших при взрывах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
По предварительной информации, в Белгороде сработала система ПВО Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что в результате серии взрывов в Белгороде погибло три человека. Еще четыре человека пострадали.

«По пострадавшим: на данный момент четверо. Два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в Белгороде прошла серия громких звуков. По предварительной информации, в городе сработала система ПВО. 11 многоквартирных домов частично разрушены.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что в результате серии взрывов в Белгороде погибло три человека. Еще четыре человека пострадали. «По пострадавшим: на данный момент четверо. Два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», — написал Гладков. Ранее губернатор сообщил, что в Белгороде прошла серия громких звуков. По предварительной информации, в городе сработала система ПВО. 11 многоквартирных домов частично разрушены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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