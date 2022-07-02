В Сысерти торжественно стартовал областной Сабантуй

03 июля 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Из-за COVID-19 в последние годы в Свердловской области не проводили массовые мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) 3 июля начался Сабантуй (татаро-башкирский праздник). На праздник прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Областной Сабантуй в Сысерти торжественно открыли. На празднике присутствует глава Татарстана Рустам Минниханов», — рассказал журналист. На Сабантуе организовали свыше десятка национальных подворий, а также подготовили спортивные состязания, включая соревнования по национальной борьбе «Корэш», конно-спортивные, армрестлингу, волейболу, перетягиванию каната, гиревому спорту. Также гости смогут состязаться в подъеме на вертикальный столб, хождении по наклонному бревну и борьбе на горизонтальном бревне мешками. Приветствовали собравшихся на сабантуе спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Татарстана Рустам Минниханов. Они обратились к гражданам на татарском языке. На мероприятии выступают артисты из Свердловской области. Культурную программу открыли национальные коллективы Республик Татарстан и Башкортостан. В течение дня на Сабантуе работают национальные подворья и ярмарки. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Сысерти (Свердловская область) 3 июля начался Сабантуй (татаро-башкирский праздник). На праздник прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Областной Сабантуй в Сысерти торжественно открыли. На празднике присутствует глава Татарстана Рустам Минниханов», — рассказал журналист. На Сабантуе организовали свыше десятка национальных подворий, а также подготовили спортивные состязания, включая соревнования по национальной борьбе «Корэш», конно-спортивные, армрестлингу, волейболу, перетягиванию каната, гиревому спорту. Также гости смогут состязаться в подъеме на вертикальный столб, хождении по наклонному бревну и борьбе на горизонтальном бревне мешками. Приветствовали собравшихся на сабантуе спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Татарстана Рустам Минниханов. Они обратились к гражданам на татарском языке. На мероприятии выступают артисты из Свердловской области. Культурную программу открыли национальные коллективы Республик Татарстан и Башкортостан. В течение дня на Сабантуе работают национальные подворья и ярмарки.