02 июля 2022

В Сысерти торжественно стартовал областной Сабантуй

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабантуй-2019. Троицк. Челябинская область, шаль, вязание, национальная одежда
Из-за COVID-19 в последние годы в Свердловской области не проводили массовые мероприятия Фото:

В Сысерти (Свердловская область) 3 июля начался Сабантуй (татаро-башкирский праздник). На праздник прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Областной Сабантуй в Сысерти торжественно открыли. На празднике присутствует глава Татарстана Рустам Минниханов», — рассказал журналист.

На Сабантуе организовали свыше десятка национальных подворий, а также подготовили спортивные состязания, включая соревнования по национальной борьбе «Корэш», конно-спортивные, армрестлингу, волейболу, перетягиванию каната, гиревому спорту. Также гости смогут состязаться в подъеме на вертикальный столб, хождении по наклонному бревну и борьбе на горизонтальном бревне мешками.

Приветствовали собравшихся на сабантуе спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Татарстана Рустам Минниханов. Они обратились к гражданам на татарском языке.

На мероприятии выступают артисты из Свердловской области. Культурную программу открыли национальные коллективы Республик Татарстан и Башкортостан. В течение дня на Сабантуе работают национальные подворья и ярмарки.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Сысерти (Свердловская область) 3 июля начался Сабантуй (татаро-башкирский праздник). На праздник прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Областной Сабантуй в Сысерти торжественно открыли. На празднике присутствует глава Татарстана Рустам Минниханов», — рассказал журналист. На Сабантуе организовали свыше десятка национальных подворий, а также подготовили спортивные состязания, включая соревнования по национальной борьбе «Корэш», конно-спортивные, армрестлингу, волейболу, перетягиванию каната, гиревому спорту. Также гости смогут состязаться в подъеме на вертикальный столб, хождении по наклонному бревну и борьбе на горизонтальном бревне мешками. Приветствовали собравшихся на сабантуе спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Татарстана Рустам Минниханов. Они обратились к гражданам на татарском языке. На мероприятии выступают артисты из Свердловской области. Культурную программу открыли национальные коллективы Республик Татарстан и Башкортостан. В течение дня на Сабантуе работают национальные подворья и ярмарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...