02 июля 2022
01 июля 2022

В аэропорту Сургута у самолета возникли трудности с посадкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , аэропорт сургут
Самолет запросил воздушное пространство для выработки топлива Фото:

При заходе на посадку в аэропорт Сургута у самолета авиакомпании «Норд Вингс» обнаружилась техническая неисправность. Экипаж запросил зону ожидания для выработки топлива, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«02.07.2022 16.43 (мск) аэропорт Сургут. При снижении по схеме 600 м на взлетно-посадочную полосу, экипаж доложил о технической неисправности и запросил зону ожидания для выработки топлива», — сообщается в канале.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Норд Вингс» осуществлял рейс по маршруту Сочи-Сургут. После выработки топлива он благополучно приземлился в аэропорту в 17:13.

Корреспондентом URA.RU отправлен запрос в пресс-службы авиакомпании и аэропорта. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU рассказало, что самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорту Сургута. У самолета отказало управление передней стойкой шасси.

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При заходе на посадку в аэропорт Сургута у самолета авиакомпании «Норд Вингс» обнаружилась техническая неисправность. Экипаж запросил зону ожидания для выработки топлива, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «02.07.2022 16.43 (мск) аэропорт Сургут. При снижении по схеме 600 м на взлетно-посадочную полосу, экипаж доложил о технической неисправности и запросил зону ожидания для выработки топлива», — сообщается в канале. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Норд Вингс» осуществлял рейс по маршруту Сочи-Сургут. После выработки топлива он благополучно приземлился в аэропорту в 17:13. Корреспондентом URA.RU отправлен запрос в пресс-службы авиакомпании и аэропорта. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU рассказало, что самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорту Сургута. У самолета отказало управление передней стойкой шасси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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