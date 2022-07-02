В аэропорту Сургута у самолета возникли трудности с посадкой

Самолет запросил воздушное пространство для выработки топлива Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

При заходе на посадку в аэропорт Сургута у самолета авиакомпании «Норд Вингс» обнаружилась техническая неисправность. Экипаж запросил зону ожидания для выработки топлива, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«02.07.2022 16.43 (мск) аэропорт Сургут. При снижении по схеме 600 м на взлетно-посадочную полосу, экипаж доложил о технической неисправности и запросил зону ожидания для выработки топлива», — сообщается в канале.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Норд Вингс» осуществлял рейс по маршруту Сочи-Сургут. После выработки топлива он благополучно приземлился в аэропорту в 17:13.

Корреспондентом URA.RU отправлен запрос в пресс-службы авиакомпании и аэропорта. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU рассказало, что самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорту Сургута. У самолета отказало управление передней стойкой шасси.