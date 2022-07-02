02 июля 2022
01 июля 2022
30 июня 2022

В Новом Уренгое пройдет концерт NILETTO. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт IOWA в честь годовщины тц VEER MALL. Екатеринбург, концерт, фанаты
Концерт популярного исполнителя пройдет в октябре Фото:

В Новом Уренгое выступит с сольным концертом популярный поп и хип-хоп исполнитель NILETTO. Пост с афишей концерта опубликована в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

«12 октября 2022 года на сцене ДС „Звездный“ в рамках первого большого гастрольного тура по городам России состоится сольный концерт NILETTO», — сообщается в посте.

Молодой исполнитель из Екатеринбурга (настоящее имя Данил Прытков — прим. URA.RU), известный популярными композициями «Любимка», «Куртка на двоих» и «Ветер зимаря» выступит в Новом Уренгое в рамках своего первого большого гастрольного тура по городам России.

Ранее URA.RU рассказывало о выступлении группы 7Б в ЯНАО. Рокеры дали концерт в Муравленко в День России.

Фото:

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В Новом Уренгое выступит с сольным концертом популярный поп и хип-хоп исполнитель NILETTO. Пост с афишей концерта опубликована в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». «12 октября 2022 года на сцене ДС „Звездный“ в рамках первого большого гастрольного тура по городам России состоится сольный концерт NILETTO», — сообщается в посте. Молодой исполнитель из Екатеринбурга (настоящее имя Данил Прытков — прим. URA.RU), известный популярными композициями «Любимка», «Куртка на двоих» и «Ветер зимаря» выступит в Новом Уренгое в рамках своего первого большого гастрольного тура по городам России. Ранее URA.RU рассказывало о выступлении группы 7Б в ЯНАО. Рокеры дали концерт в Муравленко в День России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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