Депутат из Челябинска выдвинут на пост главы Удмуртии

Вадим Белоусов представляет в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов, представляющий в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду», выдвинут на пост главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«2 июля состоялась конференция регионального отделения партии „Справедливая Россия — За правду“ в Удмуртской Республике. Кандидатом на пост главы республики единогласно утвержден председатель совета регионального отделения партии, депутат Государственной Думы РФ Вадим Владимирович Белоусов», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице во «ВКонтакте».

С 2011 по 2016 годы уроженец Челябинска Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам «Единой России». После смены власти в регионе он вышел из рядов ЕР, вступил в «Справедливую Россию». С 2016 года он избирается в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров.

В 2018 году в отношении Белоусова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия он вместе со своей тещей Маргаритой Бутаковой получал взятки с контрактов по дорожному строительству. Оба вины не признают.

Выборы главы Удмуртии состоятся с 9 по 11 сентября. Как пишет «Коммерсант», от Партии Пенсионеров в выборах примет участие Владимир Сегал, от КПРФ — Александр Сыров, от ЛДПР — Тимур Ягафаров. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов выдвинется от «Единой России».