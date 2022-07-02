02 июля 2022
01 июля 2022

Депутат из Челябинска выдвинут на пост главы Удмуртии

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, белоусов вадим
Вадим Белоусов представляет в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду» Фото:

Депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов, представляющий в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду», выдвинут на пост главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«2 июля состоялась конференция регионального отделения партии „Справедливая Россия — За правду“ в Удмуртской Республике. Кандидатом на пост главы республики единогласно утвержден председатель совета регионального отделения партии, депутат Государственной Думы РФ Вадим Владимирович Белоусов», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице во «ВКонтакте».

С 2011 по 2016 годы уроженец Челябинска Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам «Единой России». После смены власти в регионе он вышел из рядов ЕР, вступил в «Справедливую Россию». С 2016 года он избирается в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров.

В 2018 году в отношении Белоусова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия он вместе со своей тещей Маргаритой Бутаковой получал взятки с контрактов по дорожному строительству. Оба вины не признают.

Выборы главы Удмуртии состоятся с 9 по 11 сентября. Как пишет «Коммерсант», от Партии Пенсионеров в выборах примет участие Владимир Сегал, от КПРФ — Александр Сыров, от ЛДПР — Тимур Ягафаров. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов выдвинется от «Единой России».

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Депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов, представляющий в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду», выдвинут на пост главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба партии. «2 июля состоялась конференция регионального отделения партии „Справедливая Россия — За правду“ в Удмуртской Республике. Кандидатом на пост главы республики единогласно утвержден председатель совета регионального отделения партии, депутат Государственной Думы РФ Вадим Владимирович Белоусов», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице во «ВКонтакте». С 2011 по 2016 годы уроженец Челябинска Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам «Единой России». После смены власти в регионе он вышел из рядов ЕР, вступил в «Справедливую Россию». С 2016 года он избирается в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров. В 2018 году в отношении Белоусова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия он вместе со своей тещей Маргаритой Бутаковой получал взятки с контрактов по дорожному строительству. Оба вины не признают. Выборы главы Удмуртии состоятся с 9 по 11 сентября. Как пишет «Коммерсант», от Партии Пенсионеров в выборах примет участие Владимир Сегал, от КПРФ — Александр Сыров, от ЛДПР — Тимур Ягафаров. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов выдвинется от «Единой России».
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