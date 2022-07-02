В лесах Челябинской области созрела клубника. Жительница Еманжелинска Челябинской области 3 июля собрала три литра ягоды в окрестных лесах. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Проверила клубничные поляны, ягода поспевает. Погода позволяет насладиться всеми прелестями и дарами леса. Вот и у меня 3 литра клубники, пакет чабреца и грибы вдогонку», — рассказала участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Светлана Сунцова.
Другие участники сообщества сообщили, что отправились сегодня в лес за ягодами в Еткульский район, однако бросили все силы на сбор грибов. За земляникой и клубникой они решили отправиться лишь на следующие выходные.
«Утром быстро позавтракали, собрали перекус и стартанули в лес, в Еткульский район за земляникой, на всякий случай захватив пару ведер для грибов. В лесу грибов „мама дорогая“: белые, подберезовики, обабки. Собрав два ведерка и пакет грибов, пришлось возвращаться к машине за другой тарой», — уточнил участник паблика Сергей Ялманов. Он добавил, что от обилия грибов ягоды сразу отошли на второй план.
В челябинский лесах поспела лесная клубника
Сообщество «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте»
Грибы, ягоды и травы
Сообщество «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте»
В лесах Челябинской области созрела клубника. Жительница Еманжелинска Челябинской области 3 июля собрала три литра ягоды в окрестных лесах. Об этом она сообщила в соцсетях. «Проверила клубничные поляны, ягода поспевает. Погода позволяет насладиться всеми прелестями и дарами леса. Вот и у меня 3 литра клубники, пакет чабреца и грибы вдогонку», — рассказала участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Светлана Сунцова. Другие участники сообщества сообщили, что отправились сегодня в лес за ягодами в Еткульский район, однако бросили все силы на сбор грибов. За земляникой и клубникой они решили отправиться лишь на следующие выходные. «Утром быстро позавтракали, собрали перекус и стартанули в лес, в Еткульский район за земляникой, на всякий случай захватив пару ведер для грибов. В лесу грибов „мама дорогая“: белые, подберезовики, обабки. Собрав два ведерка и пакет грибов, пришлось возвращаться к машине за другой тарой», — уточнил участник паблика Сергей Ялманов. Он добавил, что от обилия грибов ягоды сразу отошли на второй план.