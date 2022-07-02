02 июля 2022
01 июля 2022

Пермские следователи проверяют случай с гибелью ребенка на воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи Перми организовали проверку случая с утонувшим подростком Фото:

Сотрудники следственного отдела Орджоникидзевского района Перми проводят доследственную проверку гибели на воде 16-летнего мальчика. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Во время купания в реке Гайва в месте, не оборудованном для отдыха и купания утонул несовершеннолетний 2006 года рождения. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка», — сообщила пресс-служба управления. Несчастный случай произошел вечером 2 июля.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки они вынесут обоснованное решение в соответствии с законом.

Ранее URA.RU сообщало, что субботним вечером в реке утонул человек. Им оказался 16-летний житель Перми.

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Сотрудники следственного отдела Орджоникидзевского района Перми проводят доследственную проверку гибели на воде 16-летнего мальчика. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю. «Во время купания в реке Гайва в месте, не оборудованном для отдыха и купания утонул несовершеннолетний 2006 года рождения. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка», — сообщила пресс-служба управления. Несчастный случай произошел вечером 2 июля. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки они вынесут обоснованное решение в соответствии с законом. Ранее URA.RU сообщало, что субботним вечером в реке утонул человек. Им оказался 16-летний житель Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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