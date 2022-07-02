Пермские следователи проверяют случай с гибелью ребенка на воде

Следователи Перми организовали проверку случая с утонувшим подростком Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники следственного отдела Орджоникидзевского района Перми проводят доследственную проверку гибели на воде 16-летнего мальчика. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Во время купания в реке Гайва в месте, не оборудованном для отдыха и купания утонул несовершеннолетний 2006 года рождения. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка», — сообщила пресс-служба управления. Несчастный случай произошел вечером 2 июля.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки они вынесут обоснованное решение в соответствии с законом.

Ранее URA.RU сообщало, что субботним вечером в реке утонул человек. Им оказался 16-летний житель Перми.